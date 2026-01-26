欲佩戴安全帶　驚動曱甴現身逐漸逼近　女乘客：差啲搞到我走唔切

巴士安全帶新法例於1月25日正式生效，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。1名女子在社交平台發文，表示昨日（25日）她乘坐巴士，當她想佩戴座位的安全帶時，不料驚動了暗藏在隱蔽處的蟑螂，嚇得樓主直呼「睇住隻嘢慢慢逼近我個心真係就嚟跳出嚟」，又指自己險些走避不及。



巴士安全帶法例懶人包│罰款/企位規定/壞安全帶?安全帶這樣扣違法

樓主乘坐巴士，當她想佩戴座位的安全帶時，不料驚動了暗藏在隱蔽處的蟑螂。（Threads「ic_5dn1l」圖片）

女子佩戴安全帶驚動「小強」

該名女子在社交平台Threads上分享，她昨日（25日）乘坐巴士，基於新法例已生效，她坐下後便打算扣好安全帶，未料一拉座位的安全帶，她即看到1隻蟑螂爬出，並逐漸逼近自己。樓主忍不住在文中直呼，「X你個街垃圾安全帶！差啲搞到我走唔切，睇住隻嘢慢慢逼近我個心真係就嚟跳出嚟」。

網民：真係會嚇死

帖文隨即引來大批網民留言，部份人關注巴士的座位的衛生狀況，「唔知係咪我錯覺，最近啲巴士真係好多曱甴」、「條帶嘅污糟程度係頂級」，更有人指情願在巴士下層站立，以避免遇到樓主的情況，「想像佢飛咗落你身上面，然後你仲要解唔到安全帶」、「下次唔坐企喺度，就唔使扣」、「咁樣真係會嚇死」、「我企算」、「平時佢哋住喺個扣入面，而家個個都搞佢哋間『屋』」。

（Threads@ic_5dn1l）