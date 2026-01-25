搭巴士扣安全帶手不夠長按鐘　乘客急問：點做好呢　網民回應絕了

巴士安全帶新法例今日（1月25日）正式生效，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。有網民憂慮扣住安全帶難以伸手去按鐘落車，除扣又怕違法，於是在網上發問：「我應該點做呢？」



帖文引來不少網民熱烈回應，笑言「上車同司機講定邊到落」、「呢個時候要首先留意有冇人扣安全帶，又做緊嘢但同時又好唔專心留意緊你嘅人，如果有，咁你都係搭到總站安全啲」，不過都有人正經回答樓主。



有網民擔心扣了安全帶後，難以伸手按落車鐘而錯過下車時機。（資料圖片）

有網民針對巴士安全帶新措施，在Threads上發問，他十分憂慮扣安全帶影響下車時機，「我扣咗安全帶，但係頭頂加旁邊扶手又無鐘撳，但係我下個站落車，架車又行緊，我甩扣去撳鐘又犯法，我應該點做呢？」。

網民憂難按鐘趕不及下車 網民爆笑回應

帖文引來不少網民回應，「我諗你應該唔好再坐返低，索性企喺度，咁咪唔使扣安全帶囉」、「上車同司機講定邊到落」、「小巴嗌落我都要鼓起勇氣，巴士要點算」、「試下慢慢拉出安全帶嘅極限，直至掂到個鐘掣」、「嗌坐喺有掣個位嘅人幫手撳」。

有人指解決方法是由坐位變企位，才行去撳鐘，並在車門口站着等下車。（資料圖片）

網民提供解決方法

有人正經回答樓主，「我會走向門口先按鐘」、「今日試咗下個站到之前，我就由坐位變企位，行去撳鐘，然後在車門等埋站下車」。