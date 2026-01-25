巴士這座位無配備安全帶？女生拍照分享恐「爭住坐」　九巴有回應

巴士安全帶法例今日（1月25日）生效，香港巴士等所有公共交通工具和商用車座位如果已安裝安全帶，乘客必須佩戴，如違反巴士安全帶法例規定，最高可罰款5,000元及監禁3個月。



新例引來網民熱議，不少人擔心扣安全帶會帶來不便，有女乘客在網上發帖，指發現有些巴士下層的反方向座位沒有配備安全帶，「咁以後會爭住坐」。不少網民留言，「仲有市區舊車樓上大把無裝」、「唔太耐寧願企，倒頭位我會坐到想嘔」，亦有人指相關位置稍後應裝回安全帶。



九巴回應《香港01》查詢時表示，安全一直是九巴和龍運首要考慮，目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶；其中逾2,500輛巴士全車或上層所有座位都有設置，佔全數車隊六成，並獲編排行走絕大部分途經快速公路的巴士路線。自2018年起，九巴和龍運已為全部新購置巴士的所有座椅配備安全帶，會繼續透過巴士更換計劃，引入更多全車座位配備安全帶的巴士。



女乘客發現有些巴士下層的反方向位沒有安全帶，相信會變得十分受歡迎。（Threads@alwaystravels）

巴士反方座無配備安全帶

有女網民早前在Threads上發相，發現「原來反方座位係冇安全帶的，咁以後會爭住坐」，並付上照片作證。

帖文引來不少網民熱議，有人擔心會變熱門位置，「X你唔好po出嚟，本身都冇咁多人知」、「細聲啲好嗎」，有人亦留言「唔係話會裝返咩？」。

巴士安全帶法例今日（1月25日）生效，如違反巴士安全帶法例規定，最高可罰款5,000元及監禁3個月。（資料圖片）

有網民指寧願企位都不想坐下扣安全帶。（資料圖片）

有網民稱怕坐倒頭車：寧願企

有人指「仲有市區舊車樓上大把無裝」、「上公路企都唔坐」、「唔太耐寧願企，倒頭位我會坐到想嘔」、「屯門牛嘅我返工最鍾意坐反方向嘅位，架車揸到chok來chok去都好安全，唔會成個人『標』咗出來，長途車睡覺就最啱」。