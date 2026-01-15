「裝死小羊」內地爆紅　一摸即倒地嚇走買家　網民：自帶碰瓷技能

寧夏平羅縣寶豐鎮中方村有一頭剛出生10餘天的小羔羊，近期在內地爆紅。



這頭小羊只要有人靠近撫摸，瞬間就會倒地「裝死」，一動不動的樣子惹人憐愛，十分逗趣，被網友稱為：

「戲精小羊」

「天賦自帶碰瓷技能」



小羊只要有人靠近撫摸 瞬間就會倒地「裝死」：

主人將小羊可愛的模樣記錄下來，在內地吸引千萬點閱，甚至有網友開價13萬元（人民幣，下同）求購，熱度持續上升。

小羊的主人金小林是當地專業的畜牧養殖戶，他表示，他在趕集日當天帶了4頭小羊羔前往市集售賣，並拍下影片增加人氣，其餘3頭以每頭420元的市場價售出，唯獨這頭一被觸碰就倒地「斷氣」的小羊，買家誤以為有病而放棄購買，但只要人一走，牠便悄悄起身，回復正常，十分有趣，最終將牠留下。

這頭「戲精小羊」的影片在金小林親屬的抖音、快手播放量突破千萬，吸粉1.2萬，甚至有人出價近13萬求購。金小林表示，不賣小羊是想借牠的熱度，讓更多人了解寧夏的羊肉、枸杞和八寶茶等特產。

金小林提到，十里八鄉的人紛紛上門打卡，就是衝著「戲精小羊」而來，也有不少網友私訊想來打卡：

這頭千年難遇的靈性小羊，不僅成了流量擔當，更成了家鄉的宣傳大使，用獨特的方式為寧夏特產發聲。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】