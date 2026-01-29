沙田疑現女扒手！目擊者：大衣遮掩欲偷手袋　網民：就過年要小心

外出請小心保管個人財物！網上流傳照片，沙田連城廣場1間連鎖快餐店內，1名女食客被指眼神閃縮、遮遮掩掩，用手上大衣遮擋疑欲偷竊1名女食客的手袋。目擊者立即大叫「小心睇住個袋呀！」，疑似扒手的女食客就立即離開，目擊者發文提醒沙田區街坊要小心。



網民留言表示，「標準扒手開工款！看下件衫就是遮擋物，加上眼鏡，防止他人多度觀看眼神」、「飲茶真係要小心，好多人個袋就放在椅上」、「就過年好多文雀（扒手），真係要小心」。



也有網民認為未有人贓並獲，不能過於武斷，「你等佢出手先叫呀嘛！你早咗人哋可以話你冤枉佢！佢話跌咗硬幣喺度搵緊畀唔畀！你早咗就爭天共地！」。



網上流傳照片，沙田連城廣場1間連鎖快餐店內，1名食客被指眼神閃縮、遮遮掩掩，用手上大衣遮擋疑欲偷竊1名女食客的手袋。（Threads@jwon_g8）

有網民於Threads發文表示：「住沙田區嘅朋友小心！大家食飯真係要睇實手袋！」他提到1月26日在沙田連城廣場1間連鎖快餐店吃飯時，見到有位女食客「遮遮掩掩、眼神閃縮扮等位，見佢用衫遮住，好似想偷另1個女士個手袋」。

沙田疑現扒手 目擊者：用大衣遮掩

樓主立即大叫提醒「小心睇住個袋呀！」，其後疑似扒手的女食客「即刻扮傻就走人」。樓主指出，「食飯真係要打醒十二分精神！幫手share出去警惕街坊！」。

目擊者表示，他大叫提醒「小心睇住個袋呀！」，疑似扒手的食客就立即離開。（Threads@jwon_g8）

網民提醒保管好財物：好多順手牽羊

相關帖文及照片亦被網民轉發至facebook群組，網民留言表示，「而家好多人偷嘢扒手，你完全睇唔出咩人」、「好多順手牽羊，要保管好財物」。

有網民就認為樓主打草驚蛇，「下次見到疑似想，觀望一陣，等對方一出手即拍低」、「到時人贜並獲先揚聲捉住佢報警」、「捉賊要拿贜，咁樣放人哋張相上網係咪有問題呀！」。

有網民擔心是誤會，但照片中的食客卻被放上網公開長相，「可能純粹佢個行為有啲古怪，繼而導致大家有懷疑至誤解，冇實質證據或真係發生咗，呢個人就好似好無辜囉。一係就影到佢一偷嘢先篤爆佢，但依家唔係喎，純粹1篇字就好似當正佢好似殺人犯咁」。

（Threads@jwon_g8）