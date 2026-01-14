網傳持Dior袋女子偷大快活外賣早餐！經理追出抓住　真相曝光更狂

【霸王餐／大快活】購買食物必須付款，而本港社交平台Threads近日瘋傳多張相片，指有1名持Dior名牌袋的內地女子，在尖沙咀東新文華中心大快活偷外賣早餐「斷正」，被男職員追出逮住。



事件引來網民熱議，紛紛批評大媽離譜，「黐線，早餐都偷」、「身光頸靚都要偷外賣，WTX」、「無恥」、「真係咩都做得出喎」。也有大批網民讚男職員「做得好」，「呢啲職員值得表揚」。



大快活回覆《香港01》查詢時，揭開事件並非涉及偷取食物，但真相卻更離譜。



本港社交平台Threads瘋傳多張相片，指有1名持Dior名牌袋的內地女子，在尖沙咀東新文華中心大快活偷外賣早餐「斷正」被逮住。（Threads@bilibili.526）

這也太誇張了吧？有男網民於1月13日早上在Threads發布多張相片，指尖沙咀東新文華中心大快活有1名內地女偷外賣早餐，被職員發現「斷正」。

女子疑偷大快活早餐斷正 職員追出這樣做

從相片見到，現場為新文華中心大門附近扶手電梯位置，有1名手挽粉紅色、疑似Dior名牌袋的女子，拿着1袋用大快活膠袋裝盛的物品，而她身後有1名大快活男職員，以右手搭着其膊頭，相信就是樓主所說的女子及職員。

另1張相片則見到，女子未有露出特別神情，似乎相當淡定。

大快活男職員搭着女子膊頭。。（Threads@bilibili.526）

女子手挽粉紅色、疑似Dior名牌袋，拿着1袋用大快活膠袋裝盛的物品。（Threads@bilibili.526）

網民批大媽無恥 讚職員做得好：值得表揚

網民看後紛紛批評大媽離譜，「黐線，早餐都偷」、「攞住個Lady Dior都偷外賣，WTX」、「今次斷正，走唔甩啦」、「無恥」、「真係咩都做得出喎」。亦有大批網民讚揚職員做法，「欣賞職員肯追」、「呢啲職員值得表揚」、「職員好嘢」。

大媽表情惹關注

不過也有網民關注大媽表情「淡定」，「坐定粒六？」、「係咪慣犯？」。另有網民疑惑是否誤會，「係咪拎錯咗外賣，出嚟換返咋？」。

不少網民關注大媽表情「淡定」。（Threads@bilibili.526）

大快活揭真相更離譜

大快活回覆《香港01》表示，1月13日早上1名韓籍顧客在尖東分店遺下錢包，1名女顧客拾獲後，將錢包放下便離開分店。事發期間，有熱心客人向分店職員反映，指拾獲者可能曾從錢包內取走現金，分店經理隨即追出店外上前了解情況，該顧客最終交出現金後離開。其後，韓籍顧客返回分店取回財物，並已離開。

大快活衷心感謝店內客人主動提供資訊，體現社區互助精神，強調集團一向重視顧客與員工安全及店舖秩序，團隊將繼續恪守職責，致力為所有顧客提供安心用餐環境。