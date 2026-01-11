剛分手仍齊赴韓旅遊！趁前女友熟睡　渣男解鎖手機偷走1.6萬元

任何人都要小心看管自己財物，哪怕對方是前度！新加坡1名男子和女友計劃前往韓國旅行，起行前卻分手，由於早已定好行程，所以2人仍然結伴出發。男子卻趁前女友熟睡之際，解鎖其手機，先後6次將2,700新加坡元（約1.6萬港元）轉給自己，最終被判入獄3個月，案中款項需要全數歸還。



曾男入獄3個月，同時需要向受害人全數歸還涉案款項。（網上圖片）

赴韓行程早已定好 分手後繼續同行

當地媒體於1月報道，法庭文件顯示25歲男被告名叫Douglas Tsang，曾男2024年1月和1名22歲女子交往，同年5月9日分手，交往期間，受害人曾將手機密碼告知曾男，同時允許曾男用自己臉部特徵解鎖女方手機。他們最終分手，但前往韓國旅遊的行程早已定好，遂決定繼續一起赴韓，行程由2024年5月10日至同月22日。

前後6次轉帳2,700新加坡元

旅遊期間，曾男2次趁前女友熟睡時，解鎖其手機，利用臉部辨識功能登入銀行應用程式，轉帳給自己。旅程結束後，受害人將曾男的臉部辨識從手機中移除，但曾男一早獲得女方手機密碼，所以他可以隨時解鎖手機，再次在銀行應用程式設定臉部識別，繼而轉帳給自己。由2024年5月16日至6月5日，曾男前後共6次，從受害人身上轉帳2,700新加坡元（約1.6萬港元）給自己。

曾男登入前女友的銀行應用程式，前後共6次，從受害人身上轉帳2,700新加坡元（約1.6萬港元）給自己。（示意圖／shutterstock）

沒有歸還過案中款項

雖然曾男事後償還部份款項給受害人，但他較早前向受害人借過錢，其實只是還債，沒有歸還過案中款項。

法官判處入獄3個月兼還錢

曾男涉嫌干犯3項《電腦濫用法令》罪名，1月5日承認其中2項，餘下交由法官判刑時納入考慮。控方指出，被告利用受害人的信任來犯案，辯方律師求情時表示，被告已經感到後悔，事後配合警方調查，選擇盡早認罪，懇請法官輕判，法官判處被告入獄3個月，同時需要向受害人全數歸還涉案款項。

（聯合早報）