疫後月入中位數年均升4%遜疫前　2行業人工加幅收窄明顯多涉基層

又到年初加人工的時候，有得加薪當然是好事，不過現時人工加幅原來少過以前？「01研數所」比較本港就業人士每月就業收入中位數（下稱「月入中位數」）多年數據，發現疫情後人工年均加幅約為4%，低於較疫情前的5.3%。而各行業之中，又以涉及大量基層就業人口的零售、建築業人工加幅收窄最為明顯，到底你所在行業的人工加幅趨勢如何？你的加薪幅度是否追得上市場？即看詳細數據！



統計處最新公布，2025年8至10月的月入中位數為22,500元（註1），較2024年的21,500元上升1,000元或4.7%（註2）。疫後至今的月入中位數按年升幅，由2023年的2.5%，擴大至2024年的4.9%，再縮窄至2025年的4.7%。上述3年月入中位數升幅均少5%，平均升幅為4%。

香港就業月入中位數升幅疫情前後比較

相比之下，疫情前、即2020年之前年份的月入中位數按年升幅可高達9.6%，而雖然有個別年份在金融海嘯等經濟環境影響下，月入中位數升幅會較小，甚至錄得零升幅，但2011年至2019年平均升幅可高達5.3%（註3）。

統計處最新公布，2025年8至10月的月入中位數為22,500元。（資料圖片）

疫情前月入中位數升幅較大，部份原因在於當時人工本身偏低，計算按年變動百分比時，會因基數效應而得出較大增幅。而從另一方面看來，當時物價水平低，如此薪酬升幅除了有助打工仔應付通脹，並且更有利於他們儲蓄。至於疫情後人工加幅趨勢則尚待更長期數據以供觀察和分析。

香港不同行業人工加幅比較

比較不同行業，在10個主要行業分類中，疫情後有8個行業分類的人工加幅均較疫情前收窄，較為明顯的包括有涉及大量基層勞工的「建造」及「零售」，其中「建造」月入中位數年均升幅，由疫情前6.5%，降至疫情後的4.3%；「零售」亦由疫情前6.3%的年均升幅，降至疫情後的2.2%。其餘人工加幅收窄的行業分類還包括：「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊住」、「膳食服務」、「公共行政、社會及個人服務」、「地產及專業及商用服務」、「金融及保險」、「進出口貿易及批發」。

附各行業分類最新月入中位數：



註1：2025年全年數據尚未公布，最新統計為2025年8至10月移動3個月期間之數據，季度數字或受季節性因素影響，2025年8至10月和2024年的按年比較只可作為參考。

註2：月入中位數四捨五入至百位數的數值，因此計算按年變動時亦只會得出至百位數升幅，並會影響變動百分比之計算。

註3：就業人士每月就業收入中位數自2008年起公布，計算年均月入中位數升幅時不包括2009及2010年。

