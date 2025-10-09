香港家庭月入中位數達X萬元　3年增3千　扣除通脹仍未及疫前水平

2025年《施政報告》早前公布，開篇提到近年本港經濟和民生改善，其中家庭收入中位數在3年間上升3,000元，增幅達11%。翻查統計處數據，本港家庭每月入息中位數的確由2022年第2季2.7萬元顯著上升至今年同期3萬元，但在扣除通脹後，本港家庭月入中位數其實尚未回升至疫情前水平。

數據亦顯示，本港低收入家庭數目增加，今年第2季本港有57.7萬個家庭月入少於1萬元，較疫前2019年同期增加10.2萬個或21%，而月入達10萬元或以上的家庭數目同期亦增加約三成，顯示家庭收入分布或呈「兩極化」趨勢。

（註：文中數據不涵蓋外籍家庭傭工。按綜合消費物價指數調整後收入中位數為估算值，並非由統計處發布）



2025年《施政報告》早前公布，開篇提到近年本港經濟和民生改善，其中家庭收入中位數在3年間上升3,000元，增幅達11%。（資料圖片）

據統計處最新公布，今年本港家庭住戶每月入息中位數30,000元，較2024年同期29,300元增加700元，較疫情前2019年同期29,000元增1,000元，並且是有紀錄以來最高。

扣除通脹後家庭月入中位數仍未回升至疫前水平

不過，本港物價持續上升，會影響市民所得收入的購買力，因此在比較收入中位數變化時，也可加入通脹數據以作調整。按本港綜合消費物價指數調整後，今年第2季家庭每月入息中位數調整值約為27,700元，是疫情以來新高，但卻還未回升至疫情前2019年調整值29,000元水平。（註：物價指數以2019年10月至2020年9月為計算基期）

收入中位數變動方面，未按通脹調整前，2023至2025年第2季本港家庭月入中位數分別按年升7.4%、1%、2.4%，3年間累計升幅為11%。若計及通脹後，2023至2025年第2季家庭月入中位數估計分別按年升5.4%、跌0.4%、升0.9%，3年間累計增幅估算只有5.9%。

2025年第2季本港有57.7萬個家庭月入少於1萬元，較2019年同期增加10.2萬個或21.4%，（資料圖片）

家庭收入分布或現「兩極化」趨勢

進一步觀察本港不同收入水平家庭數目變化，會發現低收入家庭數目較疫情前明顯增加。2025年第2季本港有57.7萬個家庭月入少於1萬元，較2019年同期增加10.2萬個或21.4%，不過當中或涉及單人戶數目增加等因素。

至於家庭月入達10萬元或以上的家庭數目，亦由2019年第2季19.4萬個增至2025年同期25.9萬個，增幅達33.3%，而高收入家庭本身數目較少亦會導致增幅偏高。收入偏高及偏低家庭均明顯增加，顯示家庭收入分布或有「兩極化」趨勢。