1人分飾2角？聖誕老人扮財神爺「穿崩」　網民笑巿道差：錢不好賺

農曆新年將至，但有聖誕老人竟然要開OT扮財神？有網民在社交平台分享所見趣事，事關有餐廳在門外擺放財神爺「招」，但細看便會發現對方相貌甚似外國人，臉上亦有濃密的白色大鬍鬚，甚到「褲都未換」穿著紅色絨質長褲，種種穿崩位證實明顯是聖誕老人「一人分飾兩角」假扮。有網民因此笑稱「巿道唔好，有工開要感恩」、「一份糧，兩倍工作，好香港」、「聖誕老人都係社畜」。



農曆新年將至，有餐廳於門外擺放財神爺，寓意「招財」，但真身竟是聖誕老人。（「threads＠siutoutou」圖片）

聖誕老人1人分飾2角？ 換新年服裝扮財神爺！

有threads友分享照片，顯示有餐廳趁農曆新年將至，便在門外擺放財神爺，寓意「招財」。相中可見，財神爺身型肥胖，他穿上財神爺服裝，留有長長的黑鬚，並戴上財神帽，但仔細留意會發現不少「穿崩位」，事關他外貌激似外國人，臉上亦出現濃密的白色大鬍鬚，再往下看竟然看見紅色絨質長褲，以及黑色疑似高筒靴，所謂「財神爺」根本是聖誕老人假扮。樓主深表同情，留言指「又要一人分飾兩角」。

財神爺外貌激似外國人，臉上竟出現濃密的白色大鬍鬚。（「threads＠siutoutou」圖片）

財神爺穿著黑色疑似高筒靴，及紅色絨質長褲，根本是聖誕老人扮財神爺。（「threads＠siutoutou」圖片）

經濟低迷難搵食？ 網民：有工開要感恩

有網民看過照片表示「笑到X街」，指經濟不景氣，可憐聖誕老人都要勤力上班賺錢，「強迫加班啊」、「錢不好賺」、「巿道唔好，有工開要感恩」、「聖誕老人都係社畜」、「老人家打兩份工養家」、「一份糧，兩倍工作，好香港」、「變咗聖誕老爺，喺新年搵多啲錢發大財，之後喺聖誕自費送禮物俾啲小朋友」。

網民笑：Chinese Santa

有人覺得這位財神爺不像樣，「這位財神長得洋裡洋氣的」、「褲都未換得切」，但另有意見認為聖誕老人和財神爺都大同小異，「都是紅衣服，沒太大差別」、「唔緊要啦，起碼聖誕老人都係著紅色褲，同財神差唔多都係紅色啫！」、「Chinese Santa」、「換季換件衫啫」。

有網民貼圖表示，曾見過有骷髏骨頭假扮聖誕老人。（threads截圖）

（threads＠siutoutou）