報復式派利市？他只封給外甥仔女　侄女侄仔無份　原因惹網民共鳴

與胞姊2子女有打招呼 胞兄2子女零互動

樓主在「Dcard討論區」表示，自己有姊姊和兄長各一，他們同有2名小孩，同樣都是姊弟，幾乎每個周日都會返回老家吃飯，所以樓主可以近距離觀察孩子情況。外甥女見到樓主時，會叫一聲「舅舅」，甚至有時和他閒聊；外甥仔卻大多時間看電視，見到樓主只會揮手打一聲招呼。而侄女和侄仔「這邊就更誇張了，2個小孩從來沒跟我互動過，也從沒叫過我一聲『叔叔』，完全把我當空氣」。

樓主報復式封利市？

樓主「最近在想紅包怎麼包，愈想愈覺得有點不爽」，表示「去年過年我就沒有包紅包給侄女，今年原本也打算比照去年」，故他決定外甥女有2,000新台幣（約500港元）利市，向外甥給予200新台幣（約50港元）紅包，但不會派利市予侄女和侄仔。

樓主強調自己並非小氣

樓主強調「不是我小氣，也不是缺那點錢，而是我真的覺得紅包不只是錢，也是基本互動跟禮貌的回饋吧？」，質疑晚輩「連叫人都不會、完全沒互動，卻理所當然要拿紅包，這合理嗎？」，同時詢問大家意見。

大量網民熱議

帖文引來許多網民留言討論，「跟你一樣，誰對我好，我就包給誰小孩」、「主要小孩父母沒教好吧，小時候過年，遠親過來拜年，就算不熟，但是看到人都會問候說個吉祥話」、「基本尊重才能拿」。亦有人覺得「我是小孩也不屑拿好不好，什麼典型亞洲長輩，超討厭那種說『看到大人要叫，沒叫沒禮貌』」、「有沒有可能是小孩很內向啊？」。

