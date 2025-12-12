食店東主鐵閘貼大字報！親揭未營業原因　打工仔笑：想咁同老闆講

難道這就是打工人和老闆的分別？有網民近日在社交平台分享有趣見聞，事關經過某店舖門外時，發現老闆在鐵閘貼上「大字報」，言簡意賅寫下3個字，告知客人沒有營業的原因，驚訝同時讚賞對方誠實。有網民認為老闆有性格，「即係根本唔憂做」，有打工仔則笑稱「我都想咁同老闆講」。



老闆鐵閘貼大字報 揭未有營業原因：又懶啦

該女途人在threads帳號「chloecyh.117」發帖，讚揚「老闆真係好誠實，竟然因為懶唔返工」。從樓主上傳照片顯示，有店舖當天沒有營業，而其鐵閘外面貼上1張「大字報」，只留下3個字「又懶啦！」，相信是老闆想「蛇王」休息，故以這個方式告知客人，隨即惹來網民熱議。

有餐廳老闆於鐵閘外面貼上1張「大字報」，表示因為「又懶啦！」故未有營業。（「threads＠chloecyh.117」圖片）

老闆有性格？ 網民：根本唔憂做

有網民欣賞老闆「有性格」，「我知係邊間，呢間嘢好神奇，三日唔埋兩日隨機放假，之前見佢閂咗閘好耐以為執咗笠，點知閂咗成個月後又開返」、「玩性格，即係根本唔憂做」。另有意見覺得「肯返嚟貼大字，已經唔算太懶」，其他人猜測老闆根本早有準備，「噚日收工貼」。

有網民欣賞老闆「有性格」。（《金手指》劇照）

打工仔戲稱：我都想咁同老闆講

有打工仔「異常天開」表示想效仿，「我都想咁做，如果可以下次同老闆講：因為我懶所以唔返工」。有網民更聯想近日在元朗爆紅的餐廳，老闆因「做到手軟」，笑稱「聽日大寶冰室就貼呢張」。

（threads＠chloecyh.117）