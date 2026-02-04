有片！男子持鐮刀大戰巨型眼鏡蛇　徒手拖出屋　網民指這點更可怕

捉蛇一定要找專業人士，勿逞一時之勇。網上近日瘋傳男子持鐮刀大戰眼鏡蛇影片，馬來西亞有條目測逾2米長的眼鏡蛇爬入民居，男子竟持鐮刀與巨蛇搏鬥，眼鏡蛇想爬入屋內躲藏，被他抓住尾巴，最後拖出屋外狂斬。片段由當地的動物保護組織上傳到社交平台，呼籲民眾切勿模仿，但許多網民都關注片中2名女子不停喊叫和尖叫聲太刺耳，形容比眼鏡蛇更可怕。



男子持鐮刀對付藏着的眼鏡蛇。（「Persatuan Haiwan Malaysia」fb影片截圖）

星洲網等馬來西亞媒體報道，當地動物保護組織「馬來西亞動物協會」（Persatuan Haiwan Malaysia）1月28日上傳影片，指事發於吉打州一處鄉郊民居，有巨型眼鏡蛇闖入。

眼鏡蛇和男子對峙。（「Persatuan Haiwan Malaysia」fb影片截圖）

眼鏡蛇爬入屋藏角落 拿鐮刀大戰

影片所見，1名身穿黑衣牛仔褲的男子手持鐮刀對住屋內角落，突然大力拍打地板，這才見到有條眼鏡蛇探頭看着男子，未有退縮，牠的身軀粗度和男子的小腿相若。現場傳出刺耳的女聲尖叫聲，以聲音辦別當時有2名女子，每次男子揮刀都會伴隨女聲尖叫聲。

徒手抓蛇尾拖出屋外

黑衣男接連用鐮刀斬向眼鏡蛇，但似乎都未有命中，數下揮空後打中一下，眼鏡蛇想移動到屋內另一角落躲避，其體長目測超過2米。黑衣男趁機抓緊眼鏡蛇尾，將牠拉出屋外，最後見到他疑在屋外草地上狂斬眼鏡蛇，影片就此作結。

男子用鐮刀但多次揮空，直至擊中眼鏡蛇後，牠逃到屋內其他角落。（「Persatuan Haiwan Malaysia」fb影片截圖）

男子徒手抓住眼鏡蛇尾，將牠拉出屋外。（「Persatuan Haiwan Malaysia」fb影片截圖）

動物協會提醒勿模仿

馬來西亞動物協會提醒民眾，在不具備捕蛇知識時，應聯絡消防及其他救援隊伍，切勿模仿男子行為，可能會被咬傷甚至死亡。

網民嘲2女尖叫聲更可怕

當地傳媒指，2名女子不停叫「Heri」（赫里），應為黑衣男的名字，惟網民笑言聽2女叫聲，以為那條眼鏡蛇才叫赫里。許多網民又指影片的尖叫聲非常刺耳，甚至比眼鏡蛇更可怕，又揶揄她們的叫聲完全沒有幫上忙。