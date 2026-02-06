小貓被困西隧內　司機下車營救兼收編　真身竟是風水師+貓名曝光

每逢下班時間，全港各隧道都車水馬龍，而近日有港男在網上分享，稱日前駕車駛經西區海底隧道時，看到1隻小貓被困在隧道內，他毅然靠邊停車，並將小貓捉拿回到車上，將貓咪帶離危險之地，直言「唔救佢好易俾車撞到」。他續指會帶小貓看獸醫，而自己家中本身已有2隻「主子」，均對新客人的加入有些不滿，故他仍在考慮會否正式收養。樓主的暖舉引來一眾網民讚好，留言稱「好人一世平安，祝你西隧一世唔收你錢，推到西隧見到為止」。



暖男司機的真身原來是風水師端木師傅Sunny，他回覆《香港01》表示，已決定「收編」貓貓，網民們建議了不少貓名，最後交由家中小朋友決定，取名「西西」。有網民驚訝他為何可輕易徒手捉貓，他透露自己領養了2隻貓貓近10年，平日職慣抱貓，「當時行埋去佢亦都冇走避，咁我就好快咁樣抱起佢救咗上車」，過程中有被抓傷幸無大礙。



樓主日前駕車駛經西區海底隧道時，竟看到1隻小貓被困在隧道內，他毅然靠邊停車，並捉拿小貓回到車上。（Threads「hataki108」影片截圖）

小貓被困西隧 獲暖男司機下車營救

風水師端木師傅Sunny日前在Threads上發文，他在下班時間，駕車於西隧行駛期間，竟發現1隻小貓咪困在隧道內，由於是下班高峰時間，隧道內非常多車，大家車速亦較慢，樓主才得以安全地在亮起死火燈後停車，並盡量在最短時間內下車及「捉貓」。據影片顯示，樓主當時已捉到小貓，並趕忙回到車上，不明所以的貓咪則非常激動，不停掙扎。

司機稱家中兩主子「唔太高興」

端木師傅在文中續指，假如當時不出手相救，小貓很容易會在隧道被車撞到，幸好最後「九秒九成功捕獲小精靈」。不過，由於他家中本身已有2隻「主子」，在他帶小貓回家後，2隻家貓感到不滿。據其上傳的照片，可見他們將小貓放在外出籠中，與其他「主子」分隔開，他仍未決定會否正式收養小貓，在帖文問道「老老實實，收唔收編好？」。

網民大讚：多謝你救咗佢

樓主的暖舉很快就引來網民熱議，並指「好勁呀，多謝你嘅果斷！」、「多謝你救起一個生命」、「多謝你救咗佢，好人一世平安，睇完獸醫順便收養埋就好」、「呢位先生，畀一萬個讚你！喺隧道內見到貓！救佢真係要眼明手快、你真係勇敢又善良」、「每一次見到呢啲post ，我即刻覺得我每個月交嘅電話費抵咗」，亦有部份網民對小貓出現在西隧一事感到困惑，「樓主好波！但貓貓點解會去到西隧咁癲？」。

端木師傅補充指，帶貓貓看獸醫確認是男生，不足3個月大，體重不足要「食肥啲先可以打針」，幸好牠願意進食又有便便，「由於我個仔已經同全學校講晒屋企多咗隻貓，好難唔收編」。

端木師傅帶貓BB看獸醫，牠身上沒有晶片，不足3個月大體重不足。（受訪者提供圖片）

暖男司機真身是風水師端木師傅Sunny。（Threads「hataki108」圖片）

端木師傅已決定收編貓貓。（受訪者提供圖片）

端木師傅Sunny回覆《香港01》表示，當日原本到西灣河看風水，離開時經西隧意外發現貓貓。網民驚訝他竟可輕易徒手捉貓，他解釋目前領養了2隻貓貓「芝士」和「闊條麵」，差不多有10年時間，已平日習慣抱貓，該貓寶寶「可以徒手抱起，我當時行埋去佢亦都冇走避，咁我就好快咁樣抱起佢救咗上車」。過程中因著急救起貓貓，不慎被牠抓傷但無大礙，到獸醫診所檢查後，確認貓貓身上無晶片，已決定「收編」。

網民提供不少改名建議，最後小朋友決定取貓名「西西」。（受訪者提供圖片）

網民們建議了不少貓名，端木師傅的家人覺得在西灣河看完風水，回程在西隧救起，應叫「西西」，他交給家中小朋友決定，最終還是決定取名「西西」。

（Threads@hataki108）