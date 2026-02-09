港鐵大媽自備關愛座？攜靚凳完美配合車廂長凳　網民︰我獨自升級

港鐵車廂座位有限，總有乘客無法坐下。網上近日流傳1條影片，顯示有大媽「自創奇招」，自備「靚凳」乘搭港鐵觀塘綫列車，其座位與車廂一排長凳近乎渾然一體，令人誤以為多了1個位。影片引來許多網民討論，笑言「咁都入到閘先勁」、「我獨自升級」、「自備關愛座」、「望落張凳又好似幾舒服」。



港鐵車廂一排長凳本身坐滿乘客，突然多了一凳，有大媽自備「靚凳」，座位在列車出入口旁邊，大媽可能是與坐在長凳的乘客同行。（threads@morning_cly_影片截圖）

大媽當眾自備「靚凳」乘搭港鐵

樓主在threads上載相關影片，長約2秒，可見港鐵車廂開門，月台顯示列車往黃埔方向，對面則是前往調景嶺，可見列車停在觀塘綫其中一站，其他乘客如常上下車，但鏡頭一轉，只見車廂一排長凳本身坐滿乘客，突然多了一凳，有大媽當眾自備「靚凳」乘搭港鐵，完全沒有介意過其他人目光，座位在列車出入口旁邊，大媽正使用手機，可能是與坐在長凳的乘客同行。

其他乘客如常上下車。（threads@morning_cly_影片截圖）

網民嘲諷︰憑實力有位坐

樓主笑言大媽「Chill到」，大量網民亦指「好處係肯定唔會有人要佢讓座」、「私家位」、「自帶港鐵VIP頭等位」、「憑實力有位坐，我服」。

港鐵附例：攜帶造成滋擾或不便行李可罰2,000元

根據《香港鐵路附例》（第556B章）第27(a)條，任何人不得攜帶由列車運載或裝載時會有對任何人造成傷害或任何鐵路財物造成損壞的危險或對使用鐵路的其他人造成滋擾或不便的行李、物品或其他東西進入鐵路處所。如有違反，即屬犯罪，可被判罰款2,000元。

（threads@morning_cly_）