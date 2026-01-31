港鐵男童坐手推車！月台座位當書枱做功課　目擊者驚：家長不在旁

無處不功課？有乘客日前在港鐵站發現有小童獨自坐在買餸手推車內，並且把月台座位當書枱去做功課，旁邊未見有成人陪伴，故同情小童更直指「慘」。有網民批評小童家長失職，「地鐵站托管？」、「黐線，被家長掉低咗？」，另有人感嘆當代學生課業繁忙，「宜家啲功課多到好X誇張」、「見到有小學生功課多起上嚟，暑假去旅行都要喺飛機上做」。



男童坐在手推車內，將功課、文具放在月台座位上，如當書桌般在做功課。（「threads＠1211.jenn」圖片）

港鐵小童坐手推車 借月台座位做功課

該女乘客在threads帳號上傳照片，顯示在港鐵石硤尾站，1名相信就讀小學的男童坐在薄荷綠色的買餸手推車內，並將功課、文具、食物等物品放在月台座位上，彷如當成書枱般正在做功課；而旁邊地下遺留1對紅色的波鞋，相信是屬於男童家長，但樓主則指未見有同行成人陪伴在側，見狀不禁慨嘆「慘到」。

網民笑：哈爾移動城堡

有網民覺得如此做功課方式新穎獨特，「個設計幾好，又唔會走佬」、「其實幾好玩，你諗返細個想係坐喺啲特別嘅環境做功課，定係想坐喺書枱面前做功課」、「真係善用時間」，又笑稱「個仔叫哈爾，哈爾移動城堡」、「強者不抱怨環境例子」、「唔講要做功課，個細佬應該好鍾意佢架私家車」。

地鐵站托管？ 家長消失未見蹤影捱轟

但有人批評男童家長失職，「媽媽除咗對鞋去邊」、「黐線，被家長掉低咗？」、「最驚有人想坐，見無家長一嘢將架車推埋一邊，咁就慘啦」、「地鐵站托管？香港人生活真不容易…」、「咁樣對脊椎唔好」，並感嘆當代學生面對繁忙課業，「宜家啲功課多到好X誇張」、「見到有小學生功課多起上嚟，暑假去旅行都要喺飛機上做」。

（threads＠1211.jenn）