搭港鐵專心聽歌到尾站沒下車　男生隨列車進入這地方　終這樣離開

幸好不是去了「鬼打牆」的8號出口！有港男生於網上發文分享乘搭港鐵的驚奇經歷，當時他站在車廂內戴上耳機專心聽歌，沒為意列車已到港島綫堅尼地城尾站，司機及其他乘客已下車，惟無人發現他仍未下車，列車其後再開出停在一處窗外一片漆黑的地方，幸等待了一陣子後，列車重新開出回到月台，男生成功離開車廂。



帖文引起熱議，網民笑說「你做咗連鐵路迷都唔敢做嘅嘢：入調頭路軌」、「今次真係打敗99.999%香港人」、「你入咗平行時空，或者叫結界」、「其實都幾恐怖片，成架車得你1個，下1秒就有嘢彈出嚟咁，好彩佢無熄燈」、「下一站『如月』（日本都市傳說）」、「去咗林士站（港鐵已擱置車站）」、「樓主可能已經唔係幾個鐘前嘅樓主」。



有港男生於網上發文分享乘搭港鐵的驚奇經歷，當時他站在車廂內戴上耳機專心聽歌，沒為意列車已到港島綫堅尼地城尾站，司機及其他乘客已下車，列車其後再開出停在一處窗外一片漆黑的地方。（Threads@elvis.hei）

該港男生於Threads發文分享經歷，「我企咗喺度，專心聽歌，架車過埋堅尼地城總站，竟然司機同乘客落晒，都冇人發現我。原來架車去咗1個地方，停咗喺度。我都覺得我幾鎮定」。

男生搭港鐵到尾站沒下車 誤入調頭路軌

影片見到，樓主在1個空無一人的港鐵車廂內，列車停在原地，窗外漆黑一片，車廂內未有關燈，並聽到有廣播說「停車位置正確」。

樓主其後留言講述後續，「終於出返嚟啦，等咗陣，我諗架車總要出返嚟嘅，所以唔好浪費人力物力搵人理我」。

影片見到，樓主在1個空無一人的港鐵車廂內，窗外漆黑一片，並聽到有廣播說「停車位置正確」。（Threads@elvis.hei）

網民：論除耳機嘅重要性 多人分享類似經歷

網民留言笑說，「論除耳機嘅重要性」、「感覺有喪屍會喺車尾跑出嚟」、「成功解鎖支線任務」。有網民則表示，「雖然仲有燈都還好，但都幾得人驚，如果熄埋燈我可能會嚇到喊，但我都會繼續拎部機出嚟拍片」、「咁奇怪嘅，利申住堅城（堅尼地城），每次到站有人唔記得落車，車長都會鬼殺咁嘈嗌咪嗌到個人落車為止。莫非你企個位置係cctv盲點？」。

有網民分享類似經歷，「我都試過，挨咗喺門口位掛住玩電話，突然抬頭嘅時候發現過咗站，架車停咗喺黑麻麻嘅位到唔郁。我行去中間位睇吓發生咩事嘅時候遇到個司機，佢嚇到彈起咗，我話我唔記得落車，佢話佢check嘅時候睇漏咗我，叫我喺架車到等一陣，架車會出返去」、「我都試過同你一樣，最後等佢去番另1方向個月台先出番嚟」、「你咪算好囉，我有個朋友瞓着咗，一開眼，架車入埋車廠，完全全黑，1個人都無」。

（Threads@elvis.hei）