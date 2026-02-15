台男爬入蝦皮智能櫃「寄自己」　友人嬉笑拍片　官方發聲後續慘了

網購快遞行業許多都會使用智能櫃方便客戶寄送包裹。網上日前瘋傳影片，台灣1名年輕男子在夜日間走到當地蝦皮智取店爬入智能寄件櫃內部，整個人趴着作勢睡覺，由同行的男女友人拍片，全程在嬉笑。影片引發網民怒火，認為他會壓壞貨物，「貨被猴子踩過還有人要嗎」。蝦皮購物表示正調查事件及已報警。



台灣有男子爬入蝦皮智取店內的寄件櫃內部。（Threads@dafeiji2026影片截圖）

台灣傳媒《上報》、三立新聞及中時新聞等報道，當地網民日前在Threads轉載一段ig動態影片，指有年輕男子深夜在朋友陪同下去到24小時的蝦皮智取店，爬入店內的寄件櫃內。

爬入智能櫃員睡 友人興奮：把自己寄出去

影片所見，當時身穿黑色上衣的男子已爬入櫃內，整個人趴在寄件洞內部。片段傳出其友人笑聲，另有一男一女友人入鏡，喊「白癡呀」用手機拍向內部，女生興奮指「你怎麼在這裏」、「把自己寄出去」。黑衣男想爬出來時被卡住，女生又抬又拉幫他爬出來，打趣道「這包裹有點大」。

男子的男女友人在櫃外嬉笑拍片。（Threads@dafeiji2026影片截圖）

網民不滿貨物被壓：有什麼好笑的

事件引來網民批評，「怎麼進去的？」、「貨都被壓到了」，又支持相關公司提告，「貨被猴子踩過還有人要嗎」、「傻眼⋯ 這到底有什麼好笑的，賣家的貨品包裝原本好好的，這樣壓壞了算誰的？」，多名網民標記蝦皮的帳號。

男子想爬出櫃外，一度被卡住要友人幫忙。（Threads@dafeiji2026影片截圖）

蝦皮：啟動調查及報警

蝦皮購物回應指，已就影片啟動調查及報警，並即時進行清潔及消毒處理，該門市目前正常營運，有民眾作出影響門市秩序或用戶權益的行為，將依法處理及求償。