母親用過期11年黑椒製蘿蔔糕！阿仔怒斥：三上悠亞仲未拍AV嘅年代

蘿蔔糕是農曆新年傳統食品，許多人甚至會親自製作，以便過年前後可以品嚐。有港男日前在網上發文表示，母親早前自製蘿蔔糕，樓主煎糕後進食，發現入口苦澀，母親則解釋「轉咗隻油」。港男不以為意繼續進食，母親再表示在蘿蔔糕「落咗黑椒」，港男開始產生懷疑，因母親從來不會購買黑椒，他便詢問何時購買，母親推說「唔係好耐」。港男其後「偵探上身」，終於在家中尋找黑椒，驚悉該樽黑椒的最佳食用日期是2014年12月31日，即已過期逾11年。



母親指在蘿蔔糕「落咗黑椒」，港男終在家中尋到黑椒，驚悉該樽黑椒的最佳食用日期是2014年12月31日，即已過期逾11年。（threads@threadthethreads_圖片）

樓主怒斥︰2014年係三上悠亞都仲未拍AV嘅年代

樓主怒批2014年是球星Stephen Curry「仲未拎NBA總冠軍」、「三上悠亞都仲未拍AV嘅年代」，但母親將已經過期如此久的黑椒去製作蘿蔔糕，擺明想「毒害」家人。

網民︰你阿媽用陳年黑椒慶祝今年馬年

帖文引來網民爆笑，「2014年12月31日係馬年，你阿媽用陳年黑椒慶祝今年馬年」、「味道點？」、「係時代嘅味道」、「使唔使醫生？唔使就繼續食」、「睇到三上悠亞個句笑咗」。

樓主怒批母親將已經過期如此久的黑椒自製蘿蔔糕，擺明想「毒害」家人。（AI生成圖片）

香料放得久 有機會產生會一級致癌物「黃麴霉素」

亦有網民擔心食物安全問題，「香港好潮濕，香料都會發霉」、「香料放得久會有黃麴霉素，屬於一級致癌物」、「10幾年前，阿媽都夠膽用，係咪想毒害全家？」

（threads@threadthethreads_）