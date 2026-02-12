啟德男子對着水池小便　網民斥離譜污糟　3細節被質疑AI圖博眼球

在公眾地方小便屬違法！近日網上流傳1張照片，有男子於啟德對着水池小便，引來網民批評「簡直係離晒大譜，香港多得呢啲人唔少，真係要報警」、「OMG，污糟！我記得附近好似有廁所㗎」、「啱啱先換完水幾日，有冇人報警/通知負責人啲水有污染？」。



不過有網民從照片3個細節質疑是人工智能（AI）生成的圖片，「好明顯啲AI假圖博眼球，講衰啟德，到底係咩心態」，但有人估計「2017年後，大部份電話都係靠AI估低光環境嘅字，如果你搵電話相嘅低光字，其實好多都會扭曲」。



近日網上流傳1張照片，有男子於啟德對着水池小便，引來網民批評「簡直係離晒大譜」。（fb群組「啟德居民自由講～」圖片）

有啟德居民於facebook群組「啟德居民自由講～」分享照片，見到有穿深色衣服的男子於啟德對着水池小便，尿液落入池中。

啟德男子對着水池小便

該照片隨即被網民轉發至Threads熱議，揶揄「啟德果然係pet friendly（寵物友善）」、「如果你以為唔係點解個水池會有咁多水？」。亦有網民指出，「點解唔大聲喝止佢呢？等佢嚇一驚嘛」、「大聲叫有人瀨尿或者有露體狂！」、「要提醒放狗嗰啲主人小心啲，通常啲狗好鍾意跳落去」。

有眼利網民指出，「應該AI嚟，水嘅倒影、招牌字、水糟位應該唔係高過地面」。（Threads@himawari_lau）

網民：AI圖博眼球 VS 手機相機自動加入AI運算

有眼利的網民就認為並非真實照片，從3個細節質疑是人工智能（AI）生成的圖片，「應該AI嚟，水嘅倒影、招牌字、水糟位應該唔係高過地面」。

不過也有網民表示，「唔一定嘅，畀少少冷知識，其實而家嘅電話影相，成像並唔係全光學，細節係靠運算出嚟嘅，當中而家最新係會加入AI運算，尤其是好似而家呢一幅相咁低光，好多光暗或者細節位都係靠AI推算出嚟嘅，所以就會有咁嘅情況」、「師兄你太睇小iPhone個相機，有次我直接影白板jot note（抄筆記），X街佢啲AI enhanced（增強），enhance到啲字變晒形，睇唔X到寫咩」。