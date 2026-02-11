麥當勞中年女稱去便解！拜託人妻暫看嬰兒　BB車1疑點令人夫拒幫

年近歲晚，市民小心中招！本港有人妻在網上表示，近日和全家人在麥當勞用膳，其間1名中年女子推住嬰兒車「搭枱」，嬰兒車一直被羽絨蓋着，見不到內裏嬰兒，其間中年女子突然起身聲稱想去廁所小便，拜托她幫手「睇住個BB先」，丈夫見狀建議對方向職員或商場保安求助。



樓主指該間麥當勞沒有洗手間，而且認為正常人都會連同嬰兒車一起去廁所，故懷疑自己是否遇騙。大量網民留言指應小心，稱「屈你偷走個BB，你就大鑊了」、「可能嬰兒車無嬰兒，但係佢返嚟，指控你偷走BB車入面啲嘢」、「當然要拒絕啦，就算要報警去還你清白都浪費咗好多時間」、「你老公好醒目」。不過亦有人認為該中年女子未必一定是騙徒，或許是因尿意而亂了陣腳。



中年女子聲稱想去洗手間小便，拜托樓主幫手照顧嬰兒。（AI生成圖片）

中年女聲稱有尿意 拜託樓主暫幫手照顧嬰兒

樓主在threads表示，最近全家人前往麥當勞用膳，其間有1名推住嬰兒車的中年女子「搭枱」，嬰兒車一直被羽絨蓋住，未能看到嬰兒。中年女子坐了一會兒後起身，聲稱想去洗手間小便，拜托樓主幫手照顧嬰兒，樓主未能即時作出反應，但丈夫立即開聲，提議對方向職員或商場保安求助。

嬰兒車一直被羽絨蓋住，未能看到嬰兒，樓主丈夫提議中年女子向職員或商場保安求助。（《回魂夜》截圖）

網民大讚︰你老公真有智慧

樓主表示，該間麥當勞沒有洗手間，而事件中自己沒有損失，但「心都離一離」，提醒「年近歲晚，大家小心」。許多網民認為不應隨便幫忙，「一陣話你整唔見個BB，屈你賠錢」、「你老公真有智慧」、「香港人會推埋BB入厠所，絕不交陌生人，點解要交畀人？」。不過亦有人認為該名中年女子可能並非行騙，只不過因尿意而亂了陣腳，呼籲大家在其他人有需要時，盡量伸出援手。

（threads@carso.miki）