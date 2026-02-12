人定勝鼠！大角咀大廈滅鼠通告再熱傳　幽默口吻引讚好：好有梗！

出這通告的人絕對是「鬼才」！近日網上再度熱傳1張10年前大角咀1大廈管理處的滅鼠通告，管理處以風趣幽默的口吻告知住戶，若見到老鼠不要害怕，應通知管理處，最後1句「人定勝鼠」為怕鼠的住戶打下「強心針」，而英文版的「We are heroes, They are zeros（我們是英雄，牠們是零）」同樣「啜核」。



網民紛紛笑說，「好鍾意呢啲默默滲透出嚟嘅幽默感」、「香港人好有梗」、「好激勵人心」、「呢個管理處職員後來就做咗IKEA小編，利申Xup（X噏）」。



近日網上再度熱傳1張10年前大角咀1大廈管理處的滅鼠通告。（Threads@popperspoppes）

有網民近日於Threads發文分享1張10年前大角咀1大廈管理處的滅鼠通告，照片見到是在2016年2月3日發出，通告寫着「假如有見到老鼠，不要害怕，請通知我們，人定勝鼠」。

2016年滅鼠通告再熱傳：人定勝鼠

英文版則寫道，「If you see rat(s) you need not to be afraid, please inform us, We'll overcome, We are heroes, They are zeros.（如果你見到老鼠，不用害怕，我們會戰勝，我們是英雄，牠們是零）」。

管理處以風趣幽默的口吻告知住戶，若見到老鼠不要害怕，應通知管理處，最後1句「人定勝鼠」為怕鼠的住戶打下「強心針」。（《五星級大鼠》劇照）

網民讚：香港人好有幽默感

通告幽默搞怪的風格引來網民熱議，「當年嘅香港人自由創作，好有幽默感」、「好笑得嚟又好似有啲力量」、「呢啲告示真係只有香港先做得出，明明係講老鼠，佢哋都可以寫到有種史詩感」、「態度決定高度」、「英文正過中文」、「寫notice的人，他/她的文才應該不需要在物管工作」。

另有網民分享其他類似網傳照片，有圖書館放置告示提醒切勿帶食物進入，幽默地警告「食物殘渣會引來老鼠，老鼠會在圖書館學習知識，考上大學，接着取代你」。另1張英文版翻譯成中文的意思為「螞蟻會進來學習閱讀，變得太聰明，雖然知識就是力量，但是力量也會帶來腐敗，他們會變得邪惡，然後征服世界」。

（Threads@popperspoppes）