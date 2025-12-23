公屋│小紅書女獲派這屋邨！上門見1幕嚇驚：看到都怕　網民：正嘢

【公屋／公屋申請／輪候】公屋申請者輪候時間動輒以年計算，但獲派單位未必人人如意。有女生於小紅書發布影片表示，她獲二派到新界沙田區隆亨邨公屋單位，但視察環境時被眼前一幕嚇驚，直呼「看到都怕」，加上擔心小朋友有危險，猶豫是否要拒絕並轉到市區排隊。



帖文引來香港及內地網民熱議，有網民看過影片同感害怕，「我看圖我都不適」、「好壓抑，容易出事」、「唔好要！落雨仲驚」；也有內地網民驚呼「我真的佩服在香港生活的心理素質」。不過亦有網民列出原因，認為這單位「挺好的」，可以接受。



公屋申請者輪候時間動輒以年計算，但獲派單位未必人人如意。（資料圖片）

恐怖公屋？該女生早前於小紅書帖文，指獲二派到新界沙田區隆亨邨公屋單位，然而實地視察環境時，被大廈井字型結構嚇驚，直呼「看到都怕」。

小紅書女獲派沙田區隆亨邨單位 被井字型設計嚇怕

從房委會「配房通知信」見到，樓主獲二派到沙田區隆亨邨慧心樓。慧心樓於1983年入伙，樓齡逾40年，採取井字形設計，從實地視察影片見到，樓主在高層隔着中庭圍欄以俯瞰方式向下方地面拍攝，鏡頭再快速上下移動，增添壓迫感。

從房委會「配房通知信」見到，樓主獲二派到沙田區隆亨邨慧心樓。（小紅書影片截圖）

從實地視察影片見到，樓主在高層隔着中庭圍欄以俯瞰方式向下方地面拍攝，鏡頭再快速上下移動，增添壓迫感。（小紅書影片截圖）

猶豫是否接受：我仔有多動症，怕危險……

實地視察後，樓主一度猶豫是否要接受編配，「不要，應該我仔有多動症，我怕危險……而家喺醫院排期要到2027年先睇到醫生，房署就話要證明先可以唔計，我都喺度考慮要唔要轉市區」。

網民熱議：壓抑 vs 正嘢

網民看過帖文議論紛紛，有人表示同感害怕，建議樓主不要接受編配，「密集啊」、「太密集了，我看圖我都不適」、「咁樣望落去好壓抑，容易出事」、「壓抑、破舊、密集」、「我一派同你一樣，二派同你一樣，三派黃大仙，唔好要，落雨更黑，仲驚」。也有內地網民驚呼「我真的佩服在香港生活的心理素質」。

不過亦有網民列出原因，認為這單位「挺好的」，可以接受，「除了有點高之外挺好住的我就是住這種」、「是舊些，間隔好用，正嘢」。

最終樓主拒絕二派編配，近日獲三派到黃大仙區慈民邨民健樓，接受編配。（小紅書影片截圖）

小紅書女終拒絕 三派這屋邨「畢業」

最終樓主拒絕二派編配，而她近日再在小紅書發帖文，分享獲三派到黃大仙區慈民邨民健樓，並接受編配，直呼「畢業啦」。