土瓜灣街坊二手雪櫃賣$400！殼殘兼要搬樓梯　網民：清垃圾要講明

二手月手品夠環保，但「賣相」容易引起關注！有港男在土瓜灣街坊谷發帖，指因搬屋故以400元放售二手雪櫃，聲稱「三菱雙門雪櫃夠凍好用」，但要搬落一層樓梯，而價錢可議。由於該雪櫃的外觀及內籠都頗殘舊，網民紛紛留言嘲諷「400你畀返我？ 我仲要幫你搬落一樓」、「俾錢幫你掉垃圾」。港男反駁稱雪櫃使用狀況良好，而且價錢可議，「你想近乎免費獲得先諗多咗」。



土瓜灣街坊因搬出放售二手雪櫃，開價400元。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

二手三菱雙門雪櫃開價$400外表殘舊

樓主在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發帖，表示因搬遷，新屋已購買新雪櫃，故開價400元放售二手雪櫃，「三菱雙門雪櫃夠凍好用」，同時提醒要搬落一層樓梯，歡迎街坊私訊，表示「價錢可議」。

照片所見，該雪櫃外觀頗殘舊兼有少些破損，貼有1張Hello Kitty貼紙，能源標籤被扯了一半下來。另一照片拍了雪櫃內部，似乎「原相直出」事前沒清潔，內部有些盤、罐裝飲品、用剩的調味粉，蔬菜格還有用許多膠袋，內籠有不少污漬。

土瓜灣街坊因搬出放售二手雪櫃，開會400元，雪櫃的外觀引起街坊討論。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

網民狂嘲：搵人清垃圾就講明啦

帖文引來不少街坊嘲諷，「咁殘舊仲要搬落一層仲要畀400元，會唔會諗多咗」、「我睇到嚇咗一跳，然後得啖笑」、「多啲了解下回收行情，呢個年代人力貴過賤物」、「搵人清垃圾就講明啦嘛」。不少人認為雪櫃外觀「趕客」，「點用㗎？咁污糟邋遢」、「雪櫃個外型都已甩皮甩骨，唔使錢都未必有人會要，去馬頭角道嗰幾間二手電器鋪買個九成新嘅都係幾百蚊咋」、「遭污到咁，送都唔要啦！」，又有網民打趣道「我$4,000收」。

樓主反駁：想近乎免費獲得先諗多咗

樓主在回覆時一一反駁，認為400元的開價比新買便宜很多，「真正有需要街坊應該會考慮，而且我有寫價錢可議」，他強調雪櫃的使用狀況良好，「我覺得個雪櫃好好用，另外如果要出價放太低又冇意思，你想近乎免費獲得先諗多咗」。有網民好奇指如果街坊議價想100元購買是否可接受，樓主回應指「7折左右」，是其可接受的範圍。

土瓜灣街坊因搬出放售二手雪櫃，因開價和雪櫃外觀引來網民熱議。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

