同事剛升職去完尾牙宴後被炒！理由令人傻眼　網民嘲︰裁員滾滾來

每逢農曆新年，當然想財源滾滾來，但有時公司選擇年尾裁員。台灣1名打工仔在網上表示，有1名同事工作大約6年，2025年剛剛升職，前途理應一片光明，公司舉行尾牙宴（團年飯）後，該同事即日遭解僱資遣，聽聞原因是「請假太多」，但明明依足公司規矩請假，而且「沒有曠職、沒有失聯，該交的工作也沒少」，其他更懶散的同事未被「開刀」，懷疑該同事得罪新高層遭報復，令他大感心寒計劃轉工。



許多網民留言指「得罪就炒，遲啲可能變成唔識擦鞋又炒，裁員滾滾來」、「工作就是這樣，只有學生跟剛畢業的以為是靠能力靠努力才能往上爬，基本上大多還是靠人脈靠關係，好好經營人際關系才是真的」、「永遠識人好過識字」。



該名同事大概在公司工作了6年，2025年才剛剛升職。（AI生成圖片）

同事工作6年 2025年剛升職

樓主在「Dcard討論區」表示，在公司工作大約3年，公司最近卻發生大事，有1位同事大概在公司工作了6年，2025年才剛剛升職，「照理說應該是被肯定、被信任的員工吧」，但最近公司舉行尾牙宴，其他人如常出席，該位同事之後被解僱資遣。

解僱理由是「請假太多」

樓主聽聞解僱理由是「請假太多」，讓大家私底下滿頭問號，對方跟足程序請假，沒有請多一日，「特休用完用事假，也沒超過，一切是沒毛病」、「主管也都核准，沒有曠職、沒有失聯，該交的工作也沒少」，而常上班聊天、玩手機的懶散同事「這些人都安然無恙，反而是依法請假的被處理掉？」。他懷疑該名同事得罪新上任高層才出事。

該名同事懷疑得罪新高層，因而遭到解僱資遣，理由是「請假太多」。（AI生成圖片）

真正原因可能是得罪新高層

樓主慨嘆「原來升職不是保護色，依法請假也不是護身符」，員工經努力後升職，都是一場虛幻，「本來就有點想離開了，得知同事這件事之後，更想趕快丟履歷快跑」，以免自己成為下一位對象，「該找工作就找，該為自己留後路就留。畢竟在某些地方，照規定做事，不被上面的喜歡，就沒有活路」。

網民︰奇葩的公司不適合認真努力的人

帖文引來大量網民留言，「你現在知道還不晚」、「事假一定會被釘」、「第一天出社會？」、「很好呀，還有資遣費可以拿，奇葩的公司不適合認真努力的人」。

（Dcard討論區）