同事被迫走仍派散水餅！數十元布甸燒遭1句嫌棄　網民：把口咁臭

離職派散水餅，只求大家好聚好散，有港女在Threads上分享同事離職派散水餅的經歷，指派發的是每個30至40元的布甸燒，價格不算便直，但有同事收到後第一句並非「多謝」，而是爆出嫌棄的說話。該名同事選了baileys酒口味，吃後卻當着離職者表態「勁嫌棄話baileys點解冇酒味嘅？」，另1名名事更加上1句「好過呀邊個派Häagen-Dazs雪糕劵啦」。樓主覺得這些同事毫無禮貌，心想「再嘈請屎你食，屎最有味，濃純香仲識掛杯」，其後更爆出離職者「係畀人迫走，呢班人真係勁X」。



不少網民直指樓主有班壞同事，「你同佢講，你把口咁臭，早知請你飲嗽口水啦！」，又認為早日離職不是損失，「所以你同事唔做係啱嘅」。



樓主指離職同事派每個數十元的布甸燒做散水餅，但仍遭無品同事嫌棄。（Threads圖片）

網民教反駁：把口咁臭，早知請你飲嗽口水啦！

帖文引來不少網民熱議，有人直指樓主有班壞同事，「我都好憎呢啲人，佢哋應該諗住做得耐先會咁講嘢」、「再嘈一盒藍罐曲奇全公司分」、「再嘈派5蚊西餅比佢地食咪算」、「你同佢講，你把口咁臭，早知請你飲嗽口水啦！」，又認為早日離職不是損失，「所以你同事唔做係啱嘅」。

樓主爆出離職者是被迫走，網民認為面對此壞同事，離開也不是損失。（《無法成為野獸的我們》劇照）

網民建議取消派散水餅文化

有人則建議「取消散水餅文化，奉旨咩」、「其實離職點解要派？離得職嘅有8，9成都因為做得唔開心㗎啦！咁點解走仲要比啲X街食啊！仲要彈？」。