維園年宵燒賣、魷魚公仔爆紅！店員態度差：唔買唔好掂　老闆道歉

2026丙午馬年將至，不少市民都會逛年宵辦年貨，感受節日氣氛。其中維園年宵售賣燒賣公仔等文創產品、被網民稱為「港版Jellycat」的攤檔「爐氣」，因燒賣、燒魷魚等公仔爆紅，連日來成為網民討論話題，攤檔每日營業額逾10萬元。惟有網民怒斥攤檔店員待客態度差劣，1位穿白色上衣的「阿姐」斥責顧客「唔買唔好掂，唔買嘅唔好企喺度」，發文者打算「幫襯下香港製造嘅特別嘢」，最終購買了公仔，回到家後卻發現有1串收到錯體版，不滿斥「真心交智慧稅」。



「爐氣」老闆事後於相關帖文留言道歉，指出涉事店員是他多年朋友，「作為老闆我冇看管我店內銷售人員嘅態度、言行，我責無旁貸」，他願意賠償發文者消費金額以表歉意，惟網民未有買帳繼續留言指摘。



維園年宵售賣燒賣公仔等文創產品、被網民稱為「港版Jellycat」的攤檔「爐氣」，爆出店員待客態度差劣的爭議。（Threads@cabonlady）

有網民2月14日於Threads發文表示，他當晚逛維園年宵，「去咗勁多人圍觀」的攤檔「爐氣」，打算買串串公仔，但購買前已「一肚氣」。

維園年宵「爐氣」公仔檔店員被指態度差

樓主指出，「爐氣」有位白衣「阿姐」店員態度差劣，「企喺度睇吓，掂一掂個公仔，都已經勁大聲話，唔買唔好掂，唔買嘅唔好企喺度。有個女人問佢，可唔可以拎嚟睇，啲態度X到話唔可以，你買嘅我幫你拎，唔可以自己揀，係咁講我今晚臨時俾人叫嚟開工」。

樓主指出，有位穿白色上衣的「阿姐」店員斥責顧客「唔買唔好掂，唔買嘅唔好企喺度」。（Threads@cabonlady）

樓主斥趕客：完全冇Jellycat嗰啲感覺

樓主直言，「X，咁唔滿意咪走囉，返乜，見到佢呢啲咁嘅態度，真心係趕客，完全冇Jellycat嗰啲感覺」。

樓主最後找另1名店員購買公仔，但回到家後卻發現有1串收到錯體版，他無奈說原打算「想幫襯下香港製造嘅特別嘢」，結果卻覺得「真心交智慧稅」。

「爐氣」售賣燒賣、煎釀三寶、燒魷魚等本地小食的公仔。（廖雁雄攝）

不少市民聚集在「爐氣」攤檔外打卡。（廖雁雄攝）

攤檔負責人蔡先生和太太指，攤檔生意理想，每日生意額可達10萬元以上。（廖雁雄攝）

「爐氣」老闆道歉：我朋友言詞過咗火

「爐氣」老闆於帖文下留言道歉，指出涉事店員是他多年朋友，不收分文於攤檔幫忙，「係我冇留意到我朋友言詞過咗火，令到客人有不愉快嘅感覺我深表歉意，作為老闆我冇看管我店內銷售人員嘅態度、言行，我責無旁貸」、「在於老闆立場令到我的客人不愉快，係我嘅責任」，他承諾「我願意賠償番你嚟我度消費嘅金額作為我對你嘅歉意（請pm我會PayMe番畀你）」。

惟網民未有買帳，紛紛反斥老闆「留言見到老闆留言，我想講你朋友有冇收錢關個客乜嘢事？冇收錢就老奉用臭串態度幫你倒米？樓主真好人咁都幫你買，畀我就直行直過算，今時今日唔淘寶拼多多都係想買一刻情緒價值，你啲價值太貴畀唔起」、「嗰個logic都幾好笑，個客又點會知賣貨嘅人究竟係員工定係老細定係朋友，而家嘅感受就係畀錢買難受，唔通因為佢係朋友，顧客就要受氣？」、「你賠返個幾百蚊畀人，補償到人哋新年流流要受人氣咩？」。

「爐氣」老闆於帖文下留言道歉，指出涉事店員是他多年朋友，「係我冇留意到我朋友言詞過咗火，令到客人有不愉快嘅感覺我深表歉意」。（Threads@loheyhotpot）

網民斥涉事店員：冇收錢就老奉用臭串態度倒米？

樓主看畢老闆道歉留言後回覆說，「講真嘅，呢啲真係買返去當垃圾或者擺一排就會扔，但我購買嘅目的又真係想支持下香港設計，價錢真心講都貴嘅」、「真嘅檔有呢啲阿姐，真係唔會買，魚蛋燒賣度度都有，點解畀錢你賺」。

樓主又說，「我唔需要退款，淨係換返個正常版我就可以」，他建議老闆向同場其他賣公仔「學生哥」攤檔學習銷售待客態度，「佢哋真係畀到大家情緒價值，好落力咁宣傳熱心咁sell每件貨，呢啲真係enjoy the job，唔係為賺錢」。

樓主看畢老闆道歉留言後回覆說，「真嘅檔有呢啲阿姐，真係唔會買，魚蛋燒賣度度都有，點解畀錢你賺」。（Threads@cabonlady）

