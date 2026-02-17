親戚派$XXXX利是！台男拆開嫌錢少狂酸：好丟臉　怒退回後續超狂

【利是公價2026／利市／馬年2026】農曆新年親戚長輩會派利是，但金額多少才算合適？台灣有男生於社交平台發文，指收到親戚派發的2,000新台幣（約500港元）紅包（香港稱「利是」或「利市」），但打開利是時感到「傻眼」，斥責「包了也是給自己丟臉」。他又指，已把利是還給親戚，揶揄「很難想像親戚少這2000塊（約500港元），往後甘苦的日子要怎麼過下去，我看下次過年換我包給你好了」。



帖文引來網民爭議，紛紛批評樓主，「你這篇文章反映了你的家教如何」、「紅包是心意，人家沒有欠你，拿紅包還要計較金額，收起你那隻要飯的手吧！」、「像你這心態，給你紅包袋都嫌浪費」、「真貪心」。不過也有網民質疑是「引戰文」，只為「博流量」。



農曆新年親戚長輩會派利是，但金額多少才算合適？

「本來不想發這篇文，但愈想愈氣」。該男生於Threads發帖文，指獲親戚派發2,000新台幣（約500港元）利是，但他認為金額太少，狂批「打開紅包時真的只有感到傻眼」，譏諷「如果你要包這種小數目，那我拜託你不要包，包了也是給自己丟臉。你給紅包時我在你臉上竟然看不到羞愧，我蠻訝異的……不懂你包2000給我是什麼心態」。

台灣有男生於社交平台發文，指收到親戚派發的2,000新台幣（約500港元）利是，但認為金額太少，斥責「包了也是給自己丟臉」。

樓主表示，「紅包象徵着喜氣，同時祝福子孫發財意思」，而利是金額代表小孩給長輩打的分數，「數目越少，分數自然也就越低」，揚言「我也不想追究你是做什麼工作，薪水多少之類的，但你大過年出這種包就是你不對！」。

樓主「奉勸」長輩們，「假如你沒那個能力請不要包紅包」。

樓主續稱，已把利是請母親還給親戚，揶揄「很難想像親戚少這2000塊，往後甘苦的日子要怎麼過下去，我看下次過年換我包給你好了」，又「奉勸」長輩們，「假如你沒那個能力請不要包紅包，因為我們做子孫的也希望長輩重視過年，並不單單只是發紅包、領紅包」。

網民紛紛批評樓主貪心離譜。

網民看過帖文震驚，指摘樓主貪心離譜，「2000已經很多了，紅包是心意，人家沒有欠你，拿紅包還要計較金額，收起你那隻要飯的手吧！」、「有沒有可能人家也對你打分數，你就只配2000，不能再多」、「真的，我很贊同你，怎麼能包兩千給你，真的是太不應該了，你明明只值$200，為什麼要浪費$1800」、「像你這心態，給你紅包袋都嫌浪費」、「你人品、家教和禮貌都沒有」、「當你親戚真衰」、「我反覆看了2次以為看錯！但看大家留言我就放心了，不是我眼睛有問題，是你很有問題」。

不過也有網民質疑事件真偽，估計只是「博流量」的「引戰文」，「假帳號、故意引戰養流量」、「這是複製文啦」。

（Threads@leexin0419）