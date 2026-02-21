去沙田及西貢車公廟求籤　港女生均獲50號籤　網民驚歎︰車公顯靈

正月初三（19日）赤口不宜拜年，許多善信改往沙田車公廟拜車公求籤。有港女近日在網上表示，年頭前往沙田車公廟求籤，年初三（19日）改去西貢車公廟再求，「好癲」、「都係同一枝50號籤」。



大量網民笑言「車公：又係你？又問？咪答咗你囉」、「車公：接受現實啦」、「車公：不要試探你的神明」、「車公顯靈」，但樓主解釋「大家冷靜啲，唔好X住」，聽聞西貢和沙田車公屬於爺孫關係，「我問事業出唔同款」。



正月初三赤口，傳統不宜拜年，不少善信改往車公廟參拜。（夏家朗攝）

先後到沙田和西貢車公廟︰都係同一枝50號籤

樓主在threads表示，今年年頭前往沙田車公廟求籤，結果是第50號籤，年初三（19日）到西貢蠔涌車公廟再求，「都係同一枝50號籤」，形容「好癲」。

正月初三赤口，傳統不宜拜年，不少善信改往車公廟參拜。（夏家朗攝）

+ 7

網民︰證明條命係整定

帖文引來網多網民留言，「車公︰又係你？」、「證明條命係整定」、「代表好準，準上加準」，亦有人提醒「事不過三，今年唔好再問啦」，更有人引用《周易》，提醒「初筮告，再三瀆，瀆則不告」，意指不應重複再問，否則褻瀆神明。

2月19日正月初三赤口，不少善信往車公廟拜車公。（夏家朗攝）

樓主︰我問事業出唔同款

樓主補充呼籲「大家冷靜啲，唔好X住」，聽聞西貢和沙田車公是爺孫關係，「我問事業出唔同款」。

2月19日正月初三赤口，傳統不宜拜年，不少善信改往車公廟拜車公。（夏家朗攝）

沙田車公廟50號籤屬上籤

2024年正月初二（11日）正值車公誕，鄉議局主席劉業強和副主席莫錦貴前往按照傳統習俗到沙田車公廟求籤祈福，當中莫錦貴為沙田區求得50號上籤，和樓主相同，籤文內容是「困甚離家歲月長，失群孤雁正思量；馬牛不及終須及，縱事無方卻有方」，解曰「先難後易，家宅安吉，自身平安，求財大吉」，如果求事業，代表成功在望。

2024年正月初二（11日）正值車公誕，鄉議局主席劉業強為香港求籤祈福，求得車公靈簽第十五簽中籤；副主席莫錦貴為沙田區求得50上籤。（文睿攝/資料圖片）

2位車公被視為爺孫關係

西貢蠔涌車公古廟與沙田車公廟被視為爺孫關係，相傳明末瘟疫肆虐，沙田村民到西貢蠔涌懇請車公救災，但蠔涌鄉民不願車公真身離開，最終請得「車公孫兒」神像到沙田供奉，所以成為「蠔涌為爺、沙田為孫」傳說，蠔涌車公廟歷史比較悠久，但沙田車公廟香火更加鼎盛，每年正月初三都吸引大量善信求籤。，兩廟可能用兩套完全不同籤書，所以樓主同樣求得50號籤，但「出唔同款」。

（threads@yossi_ca）