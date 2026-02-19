新年禁忌｜孝孫剛畢業工作封利市給爺嫲　捱鬧斥犯禁　阿媽感不爽

【利市／利是／新年禁忌】新年表孝心反而被罵！有港媽發文大呻，表示兒子剛畢業工作，第一年賺錢不多，仍想「過年想畀一千幾百心意錢」孝敬爺爺嫲嫲，因怕金額不多便用利市封包起，殊不知當場「一畀就畀佢阿嫲鬧」，認為他觸犯「新年禁忌」。港媽覺得兒子「咁乖」仍捱鬧，「我個心好不爽呀」。



網民提到傳統上後輩的確不應用「封利市」給長輩，但不少人覺得是家庭習慣問題，又大讚其兒子乖仔，「孫仔咁乖咁生性，做阿爺、阿嫲真有福」。



兒子剛出社會「搵唔多」 新年想給爺嫲心意錢

港媽在親子王國討論區發文大呻「乜後輩畀錢長輩買嘢食用利是封裝住都唔啱咩」，事緣兒子剛畢業工作，農曆新年即使「搵唔多」，仍想給錢爺爺嫲嫲「買嘢食」盡孝心，「只係適逢過年想比一千幾百心意錢」。

怕金額不多用利市封 「一畀就畀佢阿嫲鬧」

兒子擔心金額不多不好看，便用利市封包起，沒想到「一畀就畀佢阿嫲鬧」，指後輩不可以用利市封包錢給長輩。港媽當時心裏氣極，「難得個細路咁乖，執到啦，仲要鬧佢！我個心好不爽呀」。

網民心疼樓主和其兒子，「唔係呀嘛，咁都唔可以，難為你個仔」、「唔好嬲，難得個仔咁乖，你有福氣」、「孫仔咁乖咁生性，做阿爺、阿嫲真有福，唔使介意用乜裝住啲錢，我只睇到係無限嘅心意，讚」。

網民指後輩不宜用利市封：即係冇大冇細

網民提到，傳統上的確不可以用利市封包錢給祖父母長輩，「後輩畀利市長輩係唔尊重，即係冇大冇細」、「我當年想封利市俾阿公阿婆時，阿媽有講過唔得，之後係直接俾錢各長輩」、「真係唔得㗎，對老人家唔好，你都係唔好再用利市封喇」、「老一輩有呢啲『禁忌』思維唔奇，我奶奶都係，不過佢就冇鬧，佢事後細細聲同我哋講，之後阿仔就現兜兜畀佢」、「我娘教⋯…後輩係畀飲茶錢俾長輩，唔可以派利市俾長輩，要畀就一嚿塞俾老人家手話畀你飲茶買野食」。

網民傻眼：習俗嘅嘢真係會搞到大家有壓力

部分人就覺得單純是家庭習慣問題，從沒聽過這禁忌，「我屋企係傳統圍村人，都冇呢個禁忌喎，想知乜嘢人咁迷信」、「我每年都畀利市個未婚阿姨喎，原來唔得架」、「家家規矩唔同，我知有人係唔可以，我家族就可以」。網民又安慰道，「有時習俗嘅嘢真係會搞到大家有壓力唔開心的」、「是日初三赤口，唔好咁大火氣，和氣生財嘛」。

