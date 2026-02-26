順豐速運男顧客改收貨時間！速遞員打漏1字變曖昧句　後續尷尬了

中文博大精深，文字稍有缺漏可以是完全不同意思！有港男在社交平台分享趣事，指日前收到速遞公司通知，稱有貨物送上門，他向速遞員表示想更改收貨時間到晚上，對方便提醒他留意電話，卻因打漏1個字，語句瞬間變得曖昧，他自己亦戲稱「唔小心紅咗紅塊面」。



有網民紛紛起哄，「霸總系列之順豐哥」、「一段新戀情又浮出水面，恭喜恭喜」，亦有留言笑指尷尬，「想像唔到下次見到面會點」、「順豐哥哥一陣申請轉區」。



樓主想更改收貨時間，對方指屆時會由其他速遞員負責送貨，提醒他留意來電，但短訊打漏「電」字變成「但你記得聽話」。

順豐傳短訊通知送貨上門

「咁大個仔都未試過咁樣俾男人氹，有啲嬌羞」，該港男在threads帳號「fitnesstephen_」上傳對話截圖，顯示他收到順豐速遞員傳來短訊通知，稱有凍貨需要送上門，並詢問他下午5時至6時家中是否有人。

港男欲改收貨時間 速遞員打漏1字秒變曖昧句

樓主回覆希望更改收貨時間至晚上8時，對方表示可以，但指晚間將會由其他速遞員負責送貨，因此提醒他要留意來電「聽電話」，但短訊打漏「電」字變成「但你記得聽話」，樓主見狀便鬼馬地回覆「OK，我會乖乖地聽話」。

速遞員提醒樓主要留意來電「聽電話」，但短訊打漏「電」字變成「但你記得聽話」（《白日夢外送王》劇照）

網民稱尷尬：想像唔到下次見到面會點

帖文一出隨即引來網民爆笑，「打少個電字，意思差咁（遠）」、「SF哥哥：仆X語音跣X我？聽電話個電字呢？」、「我諗SF哥仔睇到打冷震，心諗：又一條黐線X」、「：好彩係其他同事送」、「想像唔到下次見到面會點」、「以後唔X送你呢個單位」、「順豐哥哥一陣申請轉區」。

樓主被瘋狂調侃：好sweet好有愛

另有人寄語樓主珍惜緣份，可趁機開展1段情緣，「霸總系列之順豐哥」、「睇到面都紅埋」、「一段新戀情又浮出水面，恭喜恭喜」、「咁X乖乖豬得唔得㗎」、「如果唔聽話咁你會點」、「唔聽話，有懲罰」、「想知你講完你會乖乖聽話之後，佢點覆你」。樓主其後為免誤會，重申「我不是gay（同性戀）」。

