搭的士無港幣現金電子支付失敗　女遊客獲司機義載感動：香港精神

在香港乘搭的士，記緊要攜帶足夠港幣現金！有女生於網上發文分享的士司機好人好事，她趕着從尖沙咀的酒店去港鐵紅磡站，由於距離太近，許多的士司機都不接單，最終酒店大堂大叔職員成功幫忙在路邊截到的士。上車後，她詢問司機可否使用Alipay（支付寶）付錢，司機說只收現金或AlipayHK（支付寶香港），惟長居韓國的她身上現金只有韓幣及小量泰銖，最終司機表示「唔緊要」，未有收取其車資。



女生感動承諾「如果有機會再見，一定會找返車錢畀你！」，對於有網民留言批評及質疑搭「霸王車」，被指「全篇香港字扮韓國人，香港人邊會無現金」，女生解釋自己並非香港人，而是遊客，亦強調知道「自己有唔啱嘅地方」，發文只為感謝司機。



有女遊客於網上發文分享的士司機好人好事，她乘的士時身上無港幣現金，電子支付亦失敗，最終司機免費義載。（《我不是購物狂》劇照）

「香港的士司機哥哥大癲！」該女生於Threads發文分享事件，她趕着從尖沙咀的酒店去港鐵紅磡站，由於距離太近，許多的士司機都不接單，最終酒店大堂大叔職員成功幫忙在路邊截到的士，司機亦願意接載去紅磡站。

女遊客搭的士無港幣現金、電子支付失敗

的士開出後，女生詢問司機可否使用Alipay（支付寶）付錢，因Alipay可直接於韓國銀行帳戶扣韓幣付錢，但司機說只收現金或AlipayHK（支付寶香港）。女生感抱歉道，「對唔住真係唔知，長期住韓國身上現金只有韓幣同小量泰銖，我試咗好幾個可以link到Alipay+其他韓國支付Apps都係畀唔到」。

的士到達紅磡站後，司機不收取車資，表示「無事，落車啦，唔緊要」。（《降魔的2.0》劇照）

的士司機不收車資：落車啦，唔緊要

的士到達紅磡站後，司機不收取車資，表示「無事，落車啦，唔緊要」。女生說，「我O晒，我話唔得啊唔可以。說時遲，那時快，司機哥哥幫我將兩件巨大行李都搬埋落車，我係咁搵身上有無其他可以支付的貨幣，但係司機哥哥親切望住我話『得啦，無事，唔緊要』，然後我又O緊嘅時候，佢上車走咗！」。

女生最後記住了的士車牌號碼，承諾「如果有機會再見，一定會找返車錢畀你！」，亦感動道「十分唔好意思亦好多謝你呢位司機哥哥，雖然你可能覺得29蚊港紙車錢唔收都OK，但係對我而言，無（勿）以善小而不為，香港人嘅精神！」。

網民留言批評女生，「明知冇現金應該上車前問司機收唔收電子支付」。（資料圖片）

網民批評女生：明知冇錢仲搭的士

網民留言批評女生，「即係你明知冇錢仲搭的士」、「明知冇現金應該上車前問司機收唔收電子支付」、「你應該喺香港大㗎可？唔知道喺香港生存要帶現金咩？」、「明知冇帶錢仲去坐的士，其他的士司機分分鐘報警」。

另有網民指出，「連埋兩件行李，係$41，唔係$29」、「如果一早知道自己冇現金，建議call Uber比較好，信用卡直接扣錢，因為真係唔係所有的士都收電子貨幣，有啲年紀大，真係唔識」、「無港紙咪問個師傅收唔收其他幣值，再唔係問個師傅食開咩煙、飲唔飲嘢，去便利店用信用卡買完畀番師傅咪得」。

女生其後於留言區解釋，「我唔係香港人，我真係嚟香港玩兩日」，亦說「呢件事我明白自己有唔啱嘅地方」。（《降魔的》劇照）

女生解釋自己非港人：明白有唔啱嘅地方

女生其後於留言區解釋，「我唔係香港人，我真係嚟香港玩兩日，識講廣東話打繁體字都唔一定係香港人先識，呢個世界好大」，又說「當時我仲有問司機能否畀visa卡或者收唔收韓幣，韓幣現金已經攞出嚟咗，司機都表示唔收就離開了，沒有寫不代表我沒有做過」。

女生表示，「呢件事我明白自己有唔啱嘅地方，兩日喺香港都係visa卡同電子pay完全生活到，加上好耐無喺香港搭的士唔記得準備現金，所以我很抱歉想寫嚟多謝最後並無因此而對我表露任何不滿態度的司機（因為之前我會覺得的士司機會好惡態度唔好）」。

女生亦說，「一開始我係用call車，但係可能距離比較近，都半個鐘無車接單，最後係酒店大堂叔叔話幫我路邊截的士，佢話好難會call到」，她之前每次在港搭的士上車前都有先問可否使用電子支付，亦順利付錢，「因為今日酒店叔叔驚司機唔載我去紅磡站，叫我直接上車先，佢幫我擺行李，所以緊張起嚟唔記得咗提前問就出發咗」。

（Threads@tabled）