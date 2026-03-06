美國3寶媽誕巨嬰！重近6kg穿3個月大童裝　創院內最重新生兒紀錄

真巨嬰！美國有媽媽早前誕下一名體重將近6公斤的嬰兒，不但創下醫院有史以來最重新生兒紀錄，其體型更恍如3個月大嬰兒，不禁笑稱「感覺直接跳過初生嬰兒階段」。院方為了紀念這個特別時刻，將「巨嬰」和同一天出生、僅重4磅的女嬰並排拍攝照片，對比下可見對方身形頗為巨大，單靠肉眼根本無法辨認他是初生嬰兒。



美國有媽媽誕下「巨嬰」，男嬰出生體重將近6公斤，醫院將他和同日出生的女嬰並排相比，更顯巨大。（「facebook＠Cayuga Health」圖片）

美國媽媽誕5.9公斤巨嬰 創院內最重新生兒紀錄

綜合外媒等報道，美國紐約北部有媽媽於1月30日、在伊薩卡的卡尤加醫療中心（Cayuga Health）以剖腹產迎來第4名孩子尚恩（Shawn Jr.），但其體重和尺寸都令人吃驚，事關他出生時竟然重達13磅（約5.9公斤），不僅直接創下醫院有史以來最重的新生兒紀錄，體型更像是一個經已3個月大的嬰兒。

和同日出生女嬰並排拍照 男嬰身型更顯巨大

院方為了紀念這個特別時刻，在社交平台Facebook發帖，顯示有醫護人員將尚恩和同一天出生、僅重4磅（約1.8公斤）的女嬰瑪格（Margot）並排拍攝1張照片，對比下可見尚恩身形巨大，單靠肉眼根本無法辨認他是初生嬰兒。

該男嬰於1月30日、在伊薩卡的卡尤加醫療中心（Cayuga Health）出生。（網上圖片）

男嬰母親笑言：像直接跳過初生嬰兒階段

尚恩母親特里卡（Terrica）產後表示，產前和丈夫已估計兒子體重會有別於一般嬰兒，但沒曾想到會如此驚人，加上對方剛出生便需要穿着3至6個月大的嬰兒衣服和尿布，笑稱「感覺直接跳過初生嬰兒階段」。

每個嬰兒都是獨一無二！ 醫療團隊承諾給予最佳照顧

女嬰母親克洛伊（Chloe）指看到尚恩後，使其迎接自己孩子的喜悅「更加甜美」，認為以上對比圖帶出「每個嬰兒都是獨一無二」，有他們自己的成長步調與體型。院方則指，無論新生兒體重如何，醫療團隊都會提供最高水準的專業照顧。

（綜合）