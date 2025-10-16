「Pro Max級巨嬰」1歲半重15KG有媽媽一半高　誇張到網民疑是AI圖

澳洲一名女子近期在TikTok上爆紅，除了日常生活吸引網友關注，另外的原因就是家中有個「巨無霸寶寶」。



女子的兒子雖然才一歲半，體重卻已經將近15公斤，媽媽都快要抱不動，但網友卻指控根本就是「AI假寶寶」。

女子的兒子雖然才一歲半，體重卻已經將近15公斤（Tiktok@ChloeSapic）

據《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲的薩頓（Chloe Sutton）在TikTok上吸引不少網友追蹤，因為她的兒子真的是個「巨嬰」。薩頓身高有168公分，當她抱起兒子時，身體的一半還是被寶寶遮住。

不過不少網友指控，薩頓可能是刻意用AI合成了巨大假寶寶，就只為了要衝高社群媒體流量，但薩頓特地拍影片證明兒子的「尺寸」真的是純天然的，寶寶之所以會長得這麼好，可能是爸爸的「功勞」。

薩頓澄清的影片超過800萬名網友點閱，她在影片中解釋，因為自己身高有168公分，丈夫的身高有188公分，應該是爸爸的原因，才能生出特別巨大的寶寶。為了回應網友的質疑，她特地要丈夫跟寶寶站在一起，但就算站在高大的爸爸旁邊，孩子看起來還是很「巨大」。

雖然不少網友留言質疑：

「絕對是AI生成，怎麼可能有這麼大的寶寶」

「Pro Max等級的寶寶」



但也有很多人誇獎寶寶長得很可愛。薩頓說，寶寶是喝母乳長大的，可能母乳夠營養，加上爸媽的高身高基因，寶寶才能長得這麼好。

