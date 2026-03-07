九巴乘客撕廣告貼紙自製手機架　上下黏貼在椅背　網民斥破壞公物

自私自利！有九巴乘客於網上發文分享照片，見到有名男乘客竟撕下椅背的廣告貼紙，上下黏貼着手機，成自製手機架。而九巴乘客須知列明，乘客嚴禁塗污或毀壞巴士任何部份。



網民直斥，「其實呢，公德心呢個字呢？係咪已經冇咗㗎啦？係咪字典裏面已經冇呢樣嘢㗎啦，成個世界冇咗㗎啦，係咪啊？」、「已經破壞公物啦」、「唔止係破壞公物，人哋真金白銀畀錢落巴士廣告，係刑毀」。



有九巴乘客於網上發文分享照片，見到有名男乘客竟撕下椅背的廣告貼紙，上下黏貼着手機，成自製手機架。（Threads@gubijai）

目擊事件的九巴乘客於Threads發文表示，「原來可以咁樣自製手機架，又學到嘢」。照片中，坐在其斜前方、1名戴黑色鴨舌帽及眼鏡的男子，竟撕下椅背的廣告貼紙，1張打橫貼在前座頭枕位置，另1張打直貼在下方，上下黏貼着手機，與眼睛視線角度成水平線。手機畫面見到，該男子當時正在聽男歌手Gareth.T（湯令山）的《用背脊唱情歌》，屏幕顯示着歌詞。

九巴乘客撕廣告貼紙製手機架

網民留言笑說，「使唔使咁緊火望實Gareth.T啲歌詞呀！」、「今鋪真係用背脊唱情歌」。另有網民表示，「點解可以咁污穢，咁樣黐個電話」、「是但見廣告撕開隨手貼，撕完的人請別扮傻」、「當年有roadshow電視嘅時候，啲人好興將呢啲廣告貼紙貼落去喇叭度」。

