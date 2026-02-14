東張西望｜車長飲不明液體亢奮搖晃 單手駕駛極危險 九巴咁回應
撰文：桃樂斯
出版：更新：
作為職業司機應時刻謹慎駕駛，以保乘客安全！但無綫電視（TVB）節目《東張西望》近日接獲讀者投訴，指去年搭乘九巴路線，發現車長在駕駛途中飲用不明液體，然後亢奮地在座椅瘋狂搖晃，擔心對方精神狀態會影響駕駛，甚或發生意外，便向巴士公司投訴反映，可惜沒有收到回覆。
九巴回覆《香港01》表示，高度重視行車安全和良好駕駛行為，經嚴肅調查後，已即時暫停涉事車長駕駛職務，並會作出紀律處分。九巴亦已提醒有關車長必須注意駕駛行為，須時刻注意行車安全。
巴士司機疑飲不明液體 表現亢奮、全身劇烈搖晃
TVB節目《東張西望》日前接獲觀眾何先生報料，指於2025年12月17日下午1時許搭乘九巴279X路線、1架由上水開往青衣的巴士，行駛途中發現車長情緒非常亢奮，其間疑似飲用不明液體，他擔心在如此精神狀態下駕駛，或會危害全車乘客安全，所以下車後隨即向巴士公司投訴，但一直沒有收到回覆。
乘客形容行為異常 憂影響行車安全
從何先生拍攝影片可見，該司機坐在駕駛位不停上下搖晃，他之後從旁邊拿出1瓶不明液體，疑似喝了幾口，又將它放近鼻前嗅聞，何先生形容對方「擺咗樽嘢喺到聞同飲」。他受訪時直言覺得對方行為異常，又認為那枝不明液體並非普通藥油，「係令佢好興奮嗰啲，類似興奮劑」，事關對方「聞完之後動作會更大，個人更興奮」，而他亦留意到司機未有戴上耳機，故擔憂這樣駕駛會發生意外。
司機駕駛態度惹議：好牙煙
不少市民看過片段後覺得「好牙煙」，和何先生一樣認為對方「飲咗啲唔係好正常嘅嘢」，擔憂對方若未能直線控制車輛，將會對全車乘客帶來危險。另有人批評司機即使需要飲水，都不應單手駕駛，「單手揸（車）同埋一路飲嘢邊到得㗎」、「一係飲水你就停喺到」。
（東張西望）
