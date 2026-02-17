旺角花墟平治彎位泊車！頂住九巴變大塞車　網民：新年返唔到屋企

農曆新年不少人會在旺角花墟買花佈置家居。網上瘋傳有平治私家車停泊在旺角洗衣街的轉彎位，頂住一架93K九巴，結果讓整條洗衣街大塞車，有女網民目擊情況，指司機極為自私，他最終回來駛走私家車時「全部人噓爆佢」。不少網民都鬧「正X樣咁都無人同佢開年」、「有腦都唔會泊係轉彎位，真正自私L」。



樓主拍下有私家車在轉彎位泊車。（Threads@sanjizaji）

年廿九有不少市民在花墟買花，但當時馬路出現大塞車。（Threads@user_24563429336）

私家車頂住巴士轉不到彎而造成大塞車。（Threads@user_24563429336）

私家車頂住巴士轉不到彎而造成大塞車。（Threads@user_24563429336）

不少網民在Threads發相指有黑色私家車，年廿九晚泊在洗衣街的轉彎位置，讓一部前往寶林的93k九巴不夠位轉彎，繼而頂住了馬路上的其他車輛，造成大塞車。有網民指「而家成個旺角都塞死咗，幫手轉發唔該，新年返唔到屋企」。

私家車頂住巴士釀大塞車

而後續是有女網民見到私家車司機回來取車，「隔籬停車場咁近你都唔泊？你一啲道路常識都冇喎，就咁泊低呢個轉彎位就走？！好自私，搞到成村人等你一個，佢返嚟嘅時候全部人噓爆佢！」。

車主回來取車時被眾大噓爆。（Threads@sanjizaji）

網民鬧爆自私，「違泊見得多，好少見咁X嘅」。（Threads@sanjizaji）

網民鬧自私無品

不少網民也鬧，「正一賤人嚟，咁泊喺度阻晒成條街，無品！」、「違泊見得多，好少見咁X嘅」、「好多人自顧自己同貪方便就亂咁停，太自私，不過今次肯定好多人幫佢報左1823」、「新正頭就送佢一程啦」。