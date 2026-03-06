美國簽證遭親戚小孩塗污！男子無法上機　揭熊孩子曾毀30萬元燈飾

許多國家規定入境前需要申請簽證，而簽證資料一定要清楚楚，文件不能塗污。內地1名男子在小紅書表示，1名正在讀初中的親戚小孩非常頑劣，他最近準備前往美國，之後到印尼峇里島和父母慶祝自己生日，詎料抵達機場取出護照，驚見美國簽證被完全塗污，而且寫上「大傻子」，地勤見狀笑爆，拒絕讓他上機，回家後他發現印尼盾和申根簽證（Schengen Visa）同樣受害，「沒想到熊孩子還留了那麼勁爆的生日給我」。



樓主後續還踢爆，指該名「熊孩子」曾打破其共值30萬人民幣（約34.3萬港元）的水晶燈，原因是想索取其人氣公仔Labubu。他曾致電親戚理論，得到的回覆不外乎「真的還小，又喜歡畫畫，不知道是很重要的文件」，更要求他刪除帖文，甚至想用5,000人民幣（約5,500港元）打發他，最終「水晶燈賠了2個，護照沒收已刪除好友」，慨嘆「在教導上的差錯和長輩的放縱」。



大量網民表示「這下好了，他家孩子出名了，全世界都看到了」、「初中不是孩子了吧」、「如果是我兒子，直接拉到你家賠禮道歉，你說怎麼幹就怎麼幹，不然就報警」。



樓主指親戚有1名頑皮小孩正讀初中，2025年已經打破價值30萬人民幣的水晶燈。（小紅書@小小阿正（尾巴哥）圖片）

索取人氣公仔Labubu不果 遙控器直丟打破30萬人民幣水晶燈

樓主在小紅書連發多個帖文表示，指親戚有1名正讀初中的獨生子，非常頑皮，2025年上門見到樓主購買的人氣公仔Labubu，「熊孩子就吵起來了，意思是送給他」。樓主沒有答應，小孩立即哭鬧尖叫，「然後直接拿着遙控器往頂上丟」，打破價值30萬人民幣的水晶燈。圖中可見，水晶燈碎片散落一地，樓主在文中高呼「窒息啊」、「只有我一個人受傷的世界」、「極品親戚」，樓主更用AI生成小孩打破其水晶燈情況，以表達不滿。

樓主用AI生成小孩打破其水晶燈情況，以表達不滿。（小紅書@小小阿正（尾巴哥）圖片）

美國簽證被完全塗污 寫上「大傻子」字眼

樓主近日再度發文，指出自己有1本舊護照，當時申請美國簽證，「一直放在抽屜裡也沒注意」，今年3月1日到機場準備乘搭飛機到美國，之後到印尼峇里島和父母慶祝自己生日，沒料到打開護照見到美國簽證，形容「人啊無語的時候，真的會笑出聲的」，其簽證被完全塗污，甚至寫上「大傻子」字眼，「地勤看到護照被塗鴉，笑蹲下了」，好言婉拒他上機。

起因就是小孩想要人氣公仔Labubu。（小紅書@小小阿正（尾巴哥）圖片）

親戚辯稱︰真的還小，又喜歡畫畫，不知道是很重要的文件

樓主知道一定是該名親戚小孩所為，隨即致電親戚理論，對方聲稱「不懂事」、「別什麼都發網上」，樓主一時沒有辦法，唯有先回家，驚見印尼盾和申根簽證同樣遭殃。到了翌日，親戚再稱「真的還小，又喜歡畫畫，不知道是很重要的文件」，願意賠錢，卻見到樓主在網上有關此事的帖文，要求「可以刪除嗎？不要一有事情就發在網絡上」，甚至想用5,000人民幣（約5,500港元）打發樓主。

親戚小孩完全塗污樓主的美國簽證，甚至寫上「大傻子」字眼。（小紅書@小小阿正（尾巴哥）圖片）

小孩道歉︰哥啊哥，對對對不起

對方更稱小朋友目前要寫作業，「他爸爸下班回來會教育的」、「要不然你過來教育他，我們一定不會說什麼」，之後有1段語音訊息和文字︰「哥啊哥，對對對不起，我我下次一次，下一次次一定會…不會不這樣了，你大人不想過」，相信該名小孩受到「教訓」後道歉。

樓主形容「地勤看到護照被塗鴉，笑蹲下了」，好言婉拒他上機。（小紅書@小小阿正（尾巴哥）圖片）

親戚一家要求刪帖︰真的很傷感情，對孩子也不好

但他們一家最想樓主「把網上的信息刪除」，認為「真的很傷感情，對孩子也不好，萬一被同學和班主任刷到了，會影響到成績」，對方聲稱「哭了一晚上」、「氣的頭痛又犯」需要服藥，哀求樓主「行善積福」，突然提及樓主「老大不小了，早點結婚」，他們屆時「包個大紅包」。樓主亦揭開事件最終結局，表示「水晶燈賠了2個。護照沒收已刪除好友」。

樓主向親戚理論，親戚有道歉，並稱「真的還小，又喜歡畫畫，不知道是很重要的文件」。（小紅書@小小阿正（尾巴哥）圖片）

樓主慨嘆︰其實在初中這年紀該懂的都懂

樓主慨嘆「國中的孩子我認為已經談不上惡作劇了， 這是單純在教導上的差錯和長輩的放縱」，其他人家中抽屜理應是禁區，「其實在初中這年紀該懂的都懂」，直言遠離親戚一家。樓主發出多個帖文提及此事，陸續遭到舉報，未知是否對方所為。

網民︰初中？我以為幼兒園

帖文引來許多網民留言，全部都支持樓主追討賠償，「哥，你有考慮過上法庭嘛？」、「太誇張啦，看了好生氣」、「初中？我以為幼兒園」、「初中還能幹這種事情」。

