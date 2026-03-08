咁猛？紅磡殯儀區馬路紙箱疑「自行移動」　眼利網民發現關鍵點

一堆貨物在光天化日之下「自行移動」，難道有靈異事？香港網絡近日流傳1段影片，拍到紅磡的馬路上有疊起的貨物在馬路上移動，下方是紙箱，頂部為紙紮用品，但表面不見有人正在推動該批貨物，影片引起網民好奇關注。由於影片拍攝地點是紅磡殯儀區，網民笑稱「大酒店係猛啲嘅」，但有眼利網民仔細看影片，發現紙箱並非自行移動。



網上流傳影片，拍到有疊起的貨物在馬路上向前移動，情況詭異。（facebook群組「車camL（香港群組）」影片截圖）

紅磡馬路紙皮箱連紙紮用品「自動行走」

樓主在facebook群組「車camL（香港群組）」上傳影片，見到拍攝位置是香港九龍紅磡暢行道香港協記貨倉有限公司對出的馬路，有疊起的貨物在馬路上向前移動，頂部是紙皮箱，中間是1個紙箱，頂部是紙紮用品，竟在路上「自動行走」，頂部的紙紮用品因為移動時的震動還在左右抖動。樓主笑言：「天地無極，乾坤借法。遁地」。

網上流傳影片，拍到有疊起的貨物在馬路上向前移動。（facebook群組「車camL（香港群組）」影片截圖）

網民聯想到知名遊戲《Metal Gear》系列主角藏在紙箱內潛入的畫面。（《Metal Gear Solid V: The Phantom Pain》截圖）

網民：日光日白咁猛

影片引起網民熱議，好奇貨物是如何移動，懷疑底部紙箱是否有人，「我諗起反斗奇兵，巴斯去玩具舖救胡迪」、「以前啲電視劇俾大耳窿追數咁款？」、「METAL GEAR 蛇叔」、「擺明metal gear緊」。

由於事發地點是紅磡殯儀區，附近有不少俗稱「長生店」的殯儀公司，網民開玩笑指「大酒店係猛啲嘅」、「日光日白咁猛」、「傳說中嘅走鬼」，更有不少人懷疑影片是經過AI加工。

眼利網民發現有人從側面推貨

而有眼利網民留意到，影片中段其實拍到有人從側面推動貨物，「見到從旁推車步行時揈緊隻手喇」。

（facebook群組「車camL（香港群組）」）