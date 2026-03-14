載黃液體水樽丟馬路邊！網民疑是小便斥缺德　嘲好熱氣：生化藥物

近日有網民在社交平台分享照片，顯示1瓶滿載黃色液體的水樽，被丟棄在某處的馬路邊，雖然能確定液體是何物，但照片仍引來許多網民熱議，不少人都估計有司機在車上以水樽「解決」便急，其後將整瓶小便隨地丟棄，留言嘲諷「好熱氣」，又怒斥「好冇公德心」、「唔好亂掂呢一支係生化藥物」。



有網民在社交平台分享照片，顯示1瓶滿載黃色液體的水樽被丟棄在某處的馬路邊。（Facebook群組「的士司機交流站」圖片）

路邊水樽滿載黃色液體

樓主在Facebook群組「的士司機交流站」發文，並上傳照片，顯示1瓶裝有黃色液體的水樽，被隨意丟棄在某處的馬路邊，水樽幾乎載滿了黃色液體，樓主不禁留言直斥「好好哋處理個樽唔得咩？點解係要掉喺條街度？」。

網民：丟垃圾桶唔得？

帖文引來大批網民紛紛討論，不少人紛紛猜測瓶中液體應為尿液，估計是有司機沒有時間去洗手間，故在車上使用空水樽解決便急，「唔係直接屙條街度已經好有教養」、「唔好亂掂呢一支係生化藥物」、「一睇就知係尿啦！」、「有尿的樽掉落地上（職業司機，搬運工人？）」、「好多職業司機冇時間或者冇機會去廁所」、「職業司機怕抄牌咪就係咁囉！可能慳返400（元）」。不少人理解職業司機的苦處，但狠批亂拋垃圾的人沒有公德心，「丟垃圾桶唔得？」。