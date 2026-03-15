巴士座位有屎！乘客用這東西接大便　後續更離譜　網民：無公德心

人有三急確是難忍。有巴士車長在網上發相，指在巴士上有上層乘客在座位上，疑因人有三急忍不住，將大便排在紙袋內，但他離開時沒有拿走，把紙袋棄在座位上，畫面令人感到十分嘔心。有網民批評「而家啲人愈來愈無公德心」、「點洗都有味，成張櫈唔洗要」。



巴士上層座位有乘客遺下穿了的紙袋，大便沾在座位上。（Threads@yiuleung_cheung）

乘客用紙袋剩大便遺座位上

有疑似是巴士車長的男網民在Threads上發相，拍下巴士上層有乘客遺下一袋大便在座位上。

從相片可見，袋子已穿，大堆大便沾在座位上。樓主指，上層乘客發現有乘客大便也沒有急急衝到下層，「啲乘客都唔話得喇，屙嗰陣仲堅守係上層，每次有客落車就埋嚟講一次」，而他駕駛巴士回到車廠，區長叫他照片記錄再清洗。

樓主疑是巴士車長，他向區長報告後拍照記錄。（資料圖片）

網民鬧：無公德心

帖文引來不少網民留言責罵，「而家啲人愈來愈無公德心」、「下次執返……」、「畀啲水我洗眼」。有人分享坐巴士「奇遇」，「見過有人坐巴士嘔，企咗起身嘔晒落前座乘客個頭度」。