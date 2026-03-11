豪砸300美元報訓練班！金毛犬「斷電」昏睡　網民：像極課堂的我

以為投胎當狗就可以享受吃喝拉撒的放任生活？如此想法未免太天真了！美國有飼主花費300美元（下同，約2,347港元），為家中金毛尋回犬（又稱黃金獵犬）報讀訓練班，希望提升狗狗的專注力，沒料到狗狗卻在課堂上「斷電」倒頭大睡，對比起其他活潑同類落差極大。片段引來網民爆笑，有人笑言「學校真的讓人疲憊」、「像極了在早八課堂上的我」。



美國有飼主豪花300美元為愛犬報訓練班，但牠卻在課堂倒頭大睡。（「TikTok＠thegoodboygoosey」影片截圖）

豪砸300美元為愛犬報訓練班

該飼主在社交平台TikTok和IG帳號「thegoodboygoosey」分別上傳影片，指花費約300美元為家中6個月大的金毛尋回犬古斯（Goose）報讀專業訓練班，希望可以提升牠的專注力，未料愛犬竟然在課堂上呼呼大睡，事後無奈形容為「最貴課堂」。

6個月大金毛犬如「斷電」 課堂上倒頭大睡

從飼主拍攝的片段可見，連同古斯在內，班房內至少共有6隻狗狗，其他狗狗明顯活潑好動，即使被主人拴着狗繩，但仍在坐墊上動來動去，正等待接受訓練。但鏡頭一轉，古斯彷彿「斷電」般完全昏睡，攤在地上倒頭大睡一動不動，令飼主哭笑不得。

6個月大的金毛尋回犬彷如「斷電」，攤在地上倒頭大睡。（「TikTok＠thegoodboygoosey」影片截圖）

網民笑：像極了在早八課堂上的我

古斯主人又透露，當時訓練師走近牠身旁並蹲下，打算喚醒牠時，古斯只是象徵式地親了對方一下，然後繼續躺回地板，直至聽到主人呼喚其名字時，才終於坐了起來，房內眾人瞬間為牠歡呼。影片引來網民發笑，「學校真讓人疲憊」、「像極了在早八課堂上的我」、「超貴的一次午覺」。

古斯日常「萌樣照」曝光：

古斯日常照片曝光，可愛模樣引來網民「心心眼」。（「IG＠thegoodboygoosey」圖片）

幼犬每日需睡多久？ 專業機構這樣說

據美國犬業俱樂部（American Kennel Club，AKC）指出，幼犬在成長時期每日需要長達18至20小時睡眠，而睡眠對幼犬的發育至關重要，可以促進腦部發展及免疫系統建立，所以即使是短時間內活動，但若參加充滿新奇景象、氣味、指令的環境時，幼犬很快會消耗精力感到疲憊，建議主人應多加讓幼犬休息，以助牠們健康發展。

