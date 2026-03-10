主人年邁入護老院！1歲小狗被送收容所 　憑燦爛笑容爆紅速覓新家

領養代替購買！美國有狗狗因為主人年邁，需要入住護老院，牠被迫入往收容所，因缺乏和其他狗隻相處經驗，所以顯得恐懼不知所措，但其個性溫順，遇到人類靠近時都會露出燦爛的笑容。收容所將其照片分享到網上令牠瞬間爆紅，短短2天已獲收養覓得新家，開展新生活。



美國有狗狗因主人年邁入住護老院，被迫送到收容所。 （facebook@Marion County SC Animal Shelter）

主人年邁入住護老院 1歲狗狗被迫送收容所

美國媒體報道，美國南卡羅萊納州（South Carolina）早前有隻1歲、已絕育的雌性狗狗「比莉」（Billie Jean）在網絡上爆紅。其實比莉過去一直與主人相依為命，但主人因為年邁被送入護老院，不得不棄養狗狗，牠因此被迫送到馬里昂郡動物收容所（Marion County Animal Shelter）。

缺乏和狗隻相處經驗 對陌生環境極恐懼

收容所在社交平台facebook發帖，指比莉從未接觸其他狗狗，突如其來被送到收容所變得不知所措，對陌生環境感到極度恐懼。在牠和其他狗隻互動環節還不到2分鐘時間，牠全身發抖顯得害怕，認為需要循序漸進地引導牠與其他狗狗接觸，為了牠和其他狗狗安全，當下立刻將其帶離遊戲區。

比莉個性溫順，每當有人靠近時都會露出燦爛的笑容。（facebook@Marion County SC Animal Shelter）

個性溫順 遇人類靠近露燦爛笑容

收容所在帖文表示，雖然身處陌生環境，但比莉個性溫順，每當有人靠近時，牠都會露出燦爛的笑容。從多張照片可見，比莉乖巧坐在犬舍內，露出燦爛暖心笑容。收容所稱，比莉需要有耐心、願意幫助牠建立自信的家庭，如教導牠和其他狗狗社交，「學習如何像一隻正常狗狗一樣生活」。

不少網民看過照片後，都被牠笑容融化，「真希望我有錢買個大農場，那樣的話我就可以收養收容所裏每一隻狗狗」、「她的笑容最美！」、「我希望她能找到一個家」。

狗狗被領養後在新家玩耍，在草地上叼網球、尾巴狂搖，更顯開朗。（facebook@Marion County SC Animal Shelter）

狗狗可愛樣爆紅網絡 僅2天獲領養覓新家

令人感動的是，帖文發布2天後已有人決定收養比莉。收容所在留言區分享比莉被領養後照片，指對方「在新家過得很好」。相中可見比莉嘴叼網球、尾巴狂搖在草地上玩耍，對比在收容所內更顯開朗自信。有工作人員表示，其實每隻等待領養的動物都如比莉一樣，擁有獨特迷人的特質，牠們都值得被關注，呼籲人們「領養代替購買」。

（綜合）