鏡子骯髒怎麼辦？家務達人推薦2好物　她大讚︰防霧不易沾污垢

鏡子骯髒可以怎麼辦？台灣1名家務達人在網上分享，胞姊見到「浴室的鏡子有點髒」，所以在家中四處尋找玻璃清潔劑，家務達人指出，只要1塊乾的香皂或肥皂，以及乾抹布，就可以擦亮鏡子，稍微用力將肥皂在鏡子上用力劃幾道，再用布擦鏡，完全推開肥皂痕，皂類在鏡子表面會形成1層薄薄保護層，不但可以減少起霧，而且不容易沾污垢。許多網民大讚「清潔兼上蠟的概念」、「謝謝分享」、「回家就試試」。



家務達人陳映如指出，只要1塊乾的香皂或肥皂，以及乾抹布，就可以擦亮鏡子。（facebook專頁「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」圖片）

鏡子骯髒 家中沒有玻璃清潔劑

家務達人陳映如在其facebook專頁表示，日前見到胞姊「一直在櫃子裡東找西找」，原來她覺得「浴室的鏡子有點髒」，想用玻璃清潔劑擦鏡，但不知清潔劑在何處，陳解釋家中沒有玻璃清潔劑，「其實擦鏡子，有一個很簡單的方法」，不必另外花錢購買清潔劑。

用乾皂和乾布即能清潔

陳指出，「先拿1塊乾的香皂或肥皂，在鏡子上用力劃幾道」，記得稍微用力，讓鏡子留下明顯肥皂痕，繼而用1條乾抹布，最好是超細纖維布，「稍微用力把鏡子擦一擦」，完全推開肥皂痕，直到鏡上看不到肥皂痕跡就可以。

家務達人陳映如日前見到胞姊「一直在櫃子裡東找西找」，原來她覺得「浴室的鏡子有點髒」，想用玻璃清潔劑擦鏡，但不知清潔劑在何處。（AI生成圖片）

形成保護層減少起霧 較難沾上污垢

陳解釋，皂類在鏡子表面會形成1層薄薄保護層，除了減少起霧之外，還較難沾上污垢，鏡子看起來會更加乾淨明亮，同時強調「肥皂和抹布一定要乾的喔」、「香皂手工皂水晶肥皂通通都可以」。大量網民多謝陳的分享，紛紛表示會回家嘗試。

（facebook專頁「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」）