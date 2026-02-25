沒錢又無家可歸　俄男用假炸彈大鬧機場　被捕只為入獄獲免費食宿

俄羅斯一名身無分文、無家可歸的年輕男子，因為想要有地方住、有飯可吃，竟然造假炸彈威脅，讓自己被判3年2個月，成功達成「被國家收留」的目標。



據ODDITYCENTRAL報導，這名假名為奧列格（Oleg）的男子，來自俄羅斯的巴什科爾托斯坦共和國。他在高中畢業後加入軍隊服役，退伍後就到首都烏法找工作，但屢屢碰壁。由於盤纏耗盡，加上無家可歸，男子在絕望之下，竟想出「進監獄求生」的極端計劃。

2025年夏天，奧列格在烏法一間飯店聲稱自己背包裡有炸彈，威脅要將炸彈引爆。他把自己反鎖在房間裡大喊大叫，但員工不當一回事，於是奧列格便決定前往機場再試一次。

他在機場航廈高舉背包，歇斯底里地大喊自己有炸彈，要求警方與談判人員到場，並警告所有人遠離。現場瞬間一陣混亂，不過保全發現他的背包沒有電線也沒有引爆裝置，於是衝上前壓制奧列格。

警方抵達後，發現奧列格身上根本沒有任何爆裂物。他向警方坦承，自己其實是故意說謊，只是想要被逮捕，好有地方可住。精神鑑定結果顯示，奧列格心智正常，被判處3年2個月勞改監禁，讓他終於有穩定的住處和食物。

其實這並不是第一次有類似案例；2022年泰國一名男子就因為無法生存，刻意偷竊讓自己入獄，好避免流露街頭。

