拼多多包裹現嚇人頭像！女生開箱：嚇到發惡夢　網民看內情籲包容

許多港人經拼多多購物後，包裹會直接送上門，十分方便。1名香港女生在網上表示，近日收到拼多多包裹，原本滿懷高興，但拆包裹後驚見1名男孩的黑白大頭照，影像十分具衝擊性，女生稱「嚇到發惡夢」，以為收錯包裹或惡作劇，經了解後原來是涉及拐賣孩童的尋親廣告。



網民知道內情後，紛紛對失去孩子的家長苦主表示同情，留言指「啲賣家係自發性又免費咁貼上包裹㗎，我都經常收到，需要幫唔到啲乜，但起碼人哋叫有多個希望，包容下啦」、「只係賣家義幫父母搵小朋友」、「小朋友家長鍥而不捨，畀多啲同理心，多一個渠道」、「唔知情係會嚇一嚇嘅，其實佢哋都好慘」。



樓主表示「一拆開以為收錯包裹還是惡作劇」，驚見1名男孩的黑白大頭照，形容「嚇到發惡夢」，原來是涉及拐賣孩童的尋親廣告。（facebook群組「拼多多『中伏分享群』」圖片）

樓主收包裹見恐怖頭像 原來是尋親廣告

樓主在facebook群組「拼多多『中伏分享群』」表示，「滿懷高興收到拼多多的包裹，一拆開以為收錯包裹還是惡作劇」，驚見1名男孩的黑白大頭照，形容「嚇到發惡夢」，原來是1則尋人廣告。

廣告列出失蹤男童個人資料

樓主同時上載包裹照片，只見廣告刊登男孩照片之外，還列出其個人資料，全名是孫剛，1989年7月13日出世，失蹤日期是1994年4月16日，當時只有4歲，失蹤地點是貴州省貴陽市，同時留下聯絡方法，希望有人提供線索。包裹有公司名稱，可能是樓主光顧的公司義務協助尋人，男童已失蹤32年，相信其照片可能經過AI修復，如果仍然在生，目前已是36歲。

廣告刊登列出男童個人資料，全名是孫剛，1989年7月13日出世，失蹤日期是1994年4月16日，失蹤地點是貴州省貴陽市。（facebook群組「拼多多『中伏分享群』」圖片）

網民熱議︰尋人廣告，包容下

帖文引來許多網民討論，「30幾年前相機的質素係咁，尋人廣告，善意的行為，包容下」、「可憐天下父母心」、「其實幾慘，幫得就幫」。雖然有人批評不值得發帖討論，但有網民指出「賣家咁做好好，起碼都係想幫下手，不過張相又真係…明白樓主無預測下睇到係有少少唔知點咁」、「不知者不罪，樓主無講啲咩，不知情下見到張相，嚇一跳係人之常情，出post講都可以幫手尋人」。

（facebook群組「拼多多『中伏分享群』」）