跟環團到鹹田灣淨灘　義工：九成包裝印簡體字　垃圾崗照片引熱議

西貢鹹田灣海灘最近淪為垃圾崗引來關注，有港女生近日跟隨環保團體「香港綠色希望」往鹹田灣淨灘撿垃圾，發現九成以上垃圾包裝都印有簡體字，其間更有遊人直接將垃圾塞給她，她不滿直斥不尊重，「幾時先會學識自己垃圾自己帶走？（嬲）」。



不少網民留言感謝樓主及一眾淨灘義工，但也有人認為，「我建議不要去執，等堆積滿山，遊人覺得臭唔去嗰度先可以回復舊時咁」，有人則說「雖然執完陸續都仲有，但係清咗垃圾對環境都好啲，雀仔可能會擔啲膠去捉巢，或者啲動物會食啲垃圾落肚，始終對環境都唔係幾好」。有網民就建議，「香港是文明及有效率地方，這個也不是最終解決方法，建議教育、罰款、巡邏及收費」。



有港女生近日跟隨環保團體「香港綠色希望」往鹹田灣淨灘撿垃圾。（Threads@o33wy）

該港女生1月11日於Threads發文表示，「今日跟咗 @greenhopehk 去鹹田灣淨灘執垃圾，如圖，九成以上垃圾都係簡體字」，她批評遊人「幾時先會學識自己垃圾自己帶走？（嬲）」。女生又不滿道，淨灘期間有遊人「畀佢食完嘅垃圾我，X你對清潔姨姨都唔應該咁唔尊重」。

環團帶隊往鹹田灣淨灘 垃圾崗照片引關注

網民雖感激義工淨灘，但同時亦擔憂，「你一邊執，佢哋一邊掉，根本係治標不治本，要置之死地而後生，由佢哋玩爛佢，爛到冇得再爛，佢哋就唔會再去」、「淨灘是好事，但也發了錯誤訊息令人更安心地污染沙灘，對嗎？反正有人善後他們更懶得帶走垃圾了」。

港女生發現九成以上垃圾包裝都印有簡體字。（Threads@o33wy）

女義工：垃圾傷害小動物 盼保護珍貴生命

樓主其後留言回覆說，明白大家的憤怒與擔憂，但她認為「好多小動物都生存喺呢個自然，呢啲垃圾對佢哋係直接傷害，佢哋都係珍貴嘅小生命，而大自然破壞了也不是那麽容易修補的」。

樓主亦認為，「香港綠色希望」不單只做「撿走垃圾」的單一活動，「而係去了解現時自然環境承受緊嘅實際壓力，持續觀察、反思、提出改變嘅過程」。她表示，「對於每一個人重要的東西也不一樣，盡自己嘅力，尊重別人，尊重自然就好」。

