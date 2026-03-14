老公獨力湊女影相！妻子崩潰：看照片差點沒暈倒　網民爆笑錯重點

現今的智能手機能輕易拍出精美照片，但首要是能掌握好鏡頭拍攝角度。台灣1名人妻在網上表示，自己臨時要加班工作，只能要求丈夫帶同女兒出去放風，順便「多拍幾張（照片）分享」。沒料到樓主晚上回家，見到丈夫拍攝的照片後，「差點沒暈倒」、「只有最後1張勉強能看」，只見照片畫面的人物比例怪異，有時沒有好好對焦，甚至見到手指入鏡，。



帖文引來許多網民討論，笑言「手指入鏡快笑死，我爸也很常這樣」、「老公育兒，有呼吸就不錯了，明天來去玩」、「很好呀，都有拍女兒，沒有其他女人」。不少網民則「錯重點」，認為照片背景「巨大火箭」場景實在太過搶戲，紛紛詢問在何處拍攝。



丈夫拍攝的照片中，有1張則手指入鏡。（threads@joiewang6圖片）

樓主︰看照片差點沒暈倒

樓主在threads表示，當日臨時被通知要加班，拜託丈夫「帶孩子去外面放放風，並交代要多拍幾張分享給我」。惟樓主晚上回家「看照片差點沒暈倒」，她抱怨「只有最後1張勉強能看」，慨嘆「這個老公誰要我送她」。

對焦失誤手指入鏡影背脊

丈夫拍攝的照片中，女兒比例怪異，有1張照片沒有對焦，另1張則見到手指入鏡，即使沒有類似問題，但丈夫捕捉女兒奇怪表情或拍攝其背影，抑或照片沒有女兒身影。至於樓主比較「滿意」的最後1張照片看似正常，但似乎出現對焦失誤問題，女兒容貌比較模糊，背景反而非常清晰，但整體上，女兒表現得很開心。

樓主比較「滿意」的最後1張照片出現對焦失誤問題，女兒容貌比較模糊，背景反而非常清晰，但整體上，女兒表現得很開心。（threads@joiewang6圖片）

網民笑言︰智慧型手機拍出傻瓜相機的效果

大量網民笑言「智慧型手機拍出傻瓜相機的效果」、「老公這技術，可以放生了」，但亦有人認為「我覺得你老公很好啊，你臨時加班，他有完成任務認真遛孩子，照片完美演繹孩子的安全與快樂」。許多網民見到照片背景「巨大火箭」，「錯重點」認為場景非常吸引，詢問在何處拍攝，有人指出是車輛公司和動畫《反斗奇兵》位於松山文創園區（通稱松菸）的聯名活動。

（threads@joiewang6）