新蒲崗現貓鼠共融奇景！疑走失家貓　網民：對老鼠一啲殺傷力都冇

是否有人的家貓走失了？有港女於網上發文表示，在新蒲崗Mikiki商場附近發現有隻疑似走失的貓貓，她拍片盼主人認領，並已聯絡貓義工，亦提到該貓咪「好親人」。影片中，貓咪面對眼前的老鼠毫無反應，於是出現「貓鼠共融」的和諧畫面，隨即引來網民熱議，「Tom and Jerry？隻老鼠咩事？」、「見到老鼠仲想磨嚟磨去」、「想做friend咁」。另有網民指出，「明顯係家貓，對住鼠鼠一啲殺傷力都冇」、「佢明顯對老鼠呢種生物毫無概念，一定係家貓，希望早日歸家」。



有港女於網上發文表示，在新蒲崗Mikiki商場附近發現有隻疑似走失的貓貓。（Threads@ayuimuya）

該港女於Threads發文表示，「有冇人隻貓喺Mikiki附近走失咗？佢好親人」，隨後於留言區補充道「已聯絡義工幫手，如果有貓貓最新位置請dm我」。

新蒲崗現貓鼠共融奇景

港女上載的影片見到，當時已入夜，灰白色貓咪在花圃旁與眼前的老鼠和平共處，完全沒有要捉老鼠之意，老鼠亦不怕貓咪，未有逃走。

港女拍片盼主人認領，並已聯絡貓義工，亦提到貓咪「好親人」。（Threads@ayuimuya）

網民猜是家貓：希望早日歸家

不少網民留言指出，該隻貓咪是不會捉老鼠的家貓，「好得意，天真嘅貓仲同隻老鼠玩緊」、「可能係frd底，老鼠又唔驚佢」、「家貓親和力真勁，老鼠都咁friend」、「完全唔似街貓，係咪附近啲舖頭貓？」。

有網民擔心道，「佢善良到唔識分天敵啦，有冇人可以報愛護動物協會？或者收留佢，貓貓好可愛呀，世途險惡好擔心佢」、「佢同老鼠玩，omg，好心痛」、「咁接近隻老鼠，一陣間染咗病毒就慘啦！快啲帶走隻貓！」、「Mikiki附近真係超級多老鼠，仲要好大隻」 。

有網民表示願意提供幫助，「hold唔hold到？我過嚟接」、「如果有需要，我可以提供暫托」、「快啲救佢，無人要我要，好可憐」。