年輕男病人突叫不醒？手被抬起竟半空僵直　醫生揭神秘「緊張病」

不說話不吃不喝、全身僵直、無法自行移動，到底發生何事？台灣1名醫生在網上表示，深切治療部接收1名年輕男病人，檢查正常，但病人「就是躺在床上不說話、不動、不吃不喝、沒有反應」，醫生將病人手部抬起來，「竟然就維持在那裏不動」，證實是「僵直症」（或稱「緊張症」），一般可能受到藥物影響、代謝出現問題、患上自體免疫腦炎、神經系統疾病或精神疾病，醫生對症下藥，病人就痊癒。



男病人被指「叫不醒」，神經內科醫師劉懿將病人手部抬起來，「竟然就維持在那裏不動」，證實是「僵直症」。（AI生成圖片）

男病人「不說話、不動、不吃不喝、沒有反應」

神經內科醫師劉懿在其facebook專頁表示，1名年輕男病人被指「叫不醒」，被送到急症室，並在深切治療部留醫，家屬非常緊張，團隊很快完成檢查，幾乎都正常，「但人就是躺在床上不說話、不動、不吃不喝、沒有反應」。

使用安眠鎮靜藥物 痊癒回家

劉醫生接手後展開神經理學檢查，「把他的手抬起來放在一個姿勢，他的手竟然就維持在那裏不動」，症狀屬於蠟樣屈曲（Waxy Flexibility），劉醫生輕聲安撫男病人，同時使用苯二氮平類安眠鎮靜藥物（Benzodiazepines），年輕人「慢慢醒了過來」，後續進行藥物治療，數天後他自己走出醫院回家。

劉醫生使用苯二氮平類安眠鎮靜藥物（Benzodiazepines），年輕人「慢慢醒了過來」，後續進行藥物治療，數天後他自己走出醫院回家。（AI生成圖片）

僵直症病人被誤以為昏迷裝睡

劉醫生表示，其實病人患上「僵直症」或「緊張症」（Catatonia），是一種神經精神症候群，常見表現包括不說話（mutism）、木僵（stupor）、維持奇怪姿勢、蠟樣屈曲（Waxy Flexibility）和重複動作或模仿動作。許多人首次看到，會以為是昏迷、裝睡或精神問題，但其實僵直症是可以治療，並對苯二氮平類安眠鎮靜藥物常有快速反應。

可能暗藏更多問題

劉醫生續說，更重要是僵直症可能只是表面現象，真正的原因有機會是受到藥物或毒品影響、出現代謝問題、罹患自體免疫腦炎、神經系統疾病或精神疾病。

（facebook專頁「劉懿醫師｜神經內科」）